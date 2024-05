PlayStation-Bastler zerlegt PS5 und schraubt sie mit 4K-Bildschirm in einen Koffer - trägt den dann in den Wald und zockt Fallout 4 darauf

Auf seine tragbare Wald-PS5 kann der Youtuber Quiet Nerd ziemlich stolz sein! (Bildquelle: Quiet Nerd / Youtube)

Die Marke PlayStation war eigentlich mal viel mobiler als sie es heutzutage ist – also… sehen wir vom Portal Remote Player und der Smartphone-App einmal ab. Es gab unter anderem die PlayStation Portable (PSP) und sogar eine offizielle Bildschirmerweiterung für die PlayStation 1.

Letzteres diente einem Youtuber kürzlich dann auch als Inspiration für eine ganz besondere Hardware-Mod. Er verfrachtete eine PS5 Slim samt 4K-Bildschirm in einen Koffer und zockt damit unterwegs Bethesdas RPG-Dauerbrenner Fallout 4.

Technik-Experte baut den ultimativen PS5-Koffer

Der Youtuber Quiet Nerd kennt sich nicht nur bestens mit Elektrik aus, sondern ist auch noch ein großer Fan von Videospielen. Außerdem zieht es ihn regelmäßig in die Natur, es war also nur eine Frage der Zeit, bis er sich die Frage stellte, wie er eine PS5 mit raus in den Wald nehmen kann.

So ganz ohne Stromanschluss und vor allem mit einem stabil stehenden Monitor.

Er schnappte sich kurz daraufhin einen quietschgelben Koffer (Gelb ist seine Lieblingsfarbe), eine PS5 Slim und einen 17,3 Zoll kleinen Monitor, um daraus eine portable Konsole zusammen zu schrauben. Hier könnt ihr euch sein Video dazu anschauen:

Beim Bau musste Jason – so heißt Quiet Nerd mit bürgerlichem Namen – gleich drei größere Herausforderungen bewältigen, für die hatte er jedoch praktische Lösungen parat:

Stromversorgung: In grafisch aufwendigen Spielen wie God of War Ragnarök zieht die PS5 gern bis zu 250 Watt Strom. Daher brauchte Jason einen Akku mit hoher Kapazität und den hat er in einer Lithium-Eisen-Phosphor-Batterie mit 1200 Wattstunden gefunden. Damit ist es möglich, mehr als 5 Stunden unter Volllast an der Konsole zu zocken, Quiet Nerd ermittelte sogar eine durchschnittliche Haltbarkeit von 8 Stunden.

In grafisch aufwendigen Spielen wie zieht die PS5 gern bis zu 250 Watt Strom. Daher brauchte Jason einen Akku mit hoher Kapazität und den hat er in einer Lithium-Eisen-Phosphor-Batterie mit 1200 Wattstunden gefunden. Damit ist es möglich, mehr als 5 Stunden unter Volllast an der Konsole zu zocken, Quiet Nerd ermittelte sogar eine durchschnittliche Haltbarkeit von 8 Stunden. Kühlung: Die PS5 schmeißt ordentlich Hitze. Also wirklich viel Hitze. Daher hat der Youtuber unter anderem vier Lüfter an die Seiten des Koffers geschraubt und zusätzliche Lüfter am Metall-Casing der Hauptplatine befestigt.



Zwei davon blasen in Richtung der Kühlkörper, damit Hitze von dort schneller weggeleitet wird. Außerdem hat er noch ein paar zusätzliche Kühlkörper angeklebt und sogar einen kleinen Schalter angebracht, um die Lüftergeschwindigkeit zu regeln. Kleine Indie-Titel können damit bei niedrigem Lautstärkepegel gespielt werden.

Jop, da steckt mal ganz schön viel Technik in dem Koffer! (Bildquelle: Quiet Nerd / Youtube)

Bild und Ton: Ohne Bildschirm oder Sound wird es natürlich knifflig, auf der PS5 zu zocken. Daher hat sich Quiet Nerd auch noch ein kompaktes, audiovisuelles Gesamtpaket überlegt. Er hat in die Oberseite ein Fenster für einen 17,3 Zoll-4K-Screen geschnitten und zwei Lautsprecher für Stereo-Sound angebracht. Sämtliche Modifikationen laufen über die Batterie im Koffer, die knallgelbe PS5 ist also in der Tat einhundertprozentig portabel.

Der perfekte Testlauf im Wald

Aufgrund seiner Verbundenheit zu Outdoor-Aktivitäten hat es Jason direkt mit der umgebauten PS5 in den Wald gezogen. Dort hat er einen kleinen Tisch aufgestellt, Kuskus aufgekocht und ist durch das verstrahlte Commonwealth gezogen.

Zum Glück hat er vorher bei einem Versuch gemerkt, wie stark der Bildschirm gespiegelt hat, und daraufhin eine matte Folie darübergeklebt. Komplett frei von Reflexionen ist das Display zwar nicht, aber es reicht, um darauf zu spielen.

Hier haben wir beim Steam Deck einmal ein entspiegeltes Display mit einem herkömmlichen verglichen. Auf dem matten Bildschirm ist mehr zu erkennen, reflektiert aber dennoch.

Außerdem wollen wir uns gar nicht ausmalen, wie schwer der Koffer sein muss. Die PS5 Slim in der Digital Edition wiegt insgesamt 2,6 Kilogramm und der YouTuber konnte gerade einmal das Netzteil und das äußere Plastik einsparen.

Hinzu kommen darüber hinaus noch der Koffer, die Batterie mit gut 10 Kilogramm, der 4K-Bildschirm und die ganze Verkabelung, Lüftung sowie etliche Montagebolzen. Ein Wanderurlaub mit dem Koffer dürfte daher die ein oder anderen Kalorien verbrauchen.

Wir hätten auch gern eine tragbare PS5!

Jason hat sich mit dem Bau jedoch einen kleinen Traum erfüllt und kann jetzt auf seinen Ausflügen zocken. Da er zuvor schon ein paar elektrifizierte Transportmittel zusammengeschraubt hat, dürfte das Gewicht auch gar nicht so negativ auffallen.

Wir würden jedoch lieber zu einer echten, tragbaren PlayStation greifen und an der könnte Sony laut Gerüchten arbeiten:

Sie würde auch zum aktuellen Handheld-Trend passen: Die Nintendo Switch hat vor einigen Jahren für einen ordentlichen Schub gesorgt, der mit Steam Deck, ASUS ROG Ally und Co. noch weiter gewachsen ist. Sony könnte daher durchaus auch wieder einen richtigen Handheld-Versuch starten.

Wünscht ihr euch denn auch eine PlayStation als tragbare Konsole? Oder zockt ihr eh nur stationär beziehungsweise per Remote Play?