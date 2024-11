PlayStation Adventskalender ist da! In Türchen 1 könnt ihr eine PS5 gewinnen und so macht ihr mit

Der PlayStation Adventskalender ist gestartet.

Auch in diesem Jahr will euch Sony die Weihnachtszeit mit dem PlayStation Adventskalender versüßen, mit dem ihr, die nötige Portion Glück vorausgesetzt, erneut tolle Preise abstauben könnt. Dieses Mal gibt's sogar dank des 30-jährigen PlayStation-Jubiläums statt den üblichen 24 Türchen ganze 6 Türchen mehr und hier im Artikel erfahrt ihr alles, was ihr über die Aktion wissen müsst. (via PS Blog)

Wie lange dauert der PlayStation Adventskalender?

Die Aktion geht vom 25. November bis zum 24. Dezember 2024

Wie kann ich mitmachen?

Grundvoraussetzung ist, dass ihr einen PSN-Account habt. Ist der vorhanden, könnt ihr euch auf der Aktionsseite für den PS Adventskalender anmelden. Folgt dazu einfach dem Link.

Ihr benötigt Tickets! Seid ihr erst angemeldet und wollt nun bei der täglichen Verlosung mit dabei sein, benötigt ihr spezielle Credits, die ihr wiederum in Tickets umwandeln müsst.

So könnt ihr Tickets für den PS Adventskalender verdienen

Um an die nötigen Credits für den Erwerb der Tickets zu kommen, könnt ihr Folgendes machen:

Aktion Credits Tägliches Einloggen 250 PS Plus-Mitgliedschaft 3.000 Quizfragen beanworten 1.000 Umfragen 500 Minispiele 1.000 Neue PS Trophäen Credits, je nach Seltenheit Historische PS Trophäen Credits für bereits gesammelte Trophäen Freunde werben 3.000 (pro Person

Weitere Credits via Social Media: Laut Sony werden auf den gängigen Social Media-Plattformen von PlayStation regelmäßig Codes veröffentlicht, die euch ebenfalls Credits bringen.

Diese Preise könnt ihr in Türchen 1 abstauben

Kauft ihr euch pro Tag ein Ticket, gibt's einen von insgesamt 30 exklusiven PlayStation-Avatare. Ansonsten winken mit der nötigen Portion Glück – die Chance erhöht sich durch die Anzahl der gekauften Tickets – am heutigen 25. November folgende Preise:

Sofortpreis: 90s Sports Car (Avatar)

90s Sports Car (Avatar) Nebenpreis: Resident Evil 4 + Seperate Ways

Resident Evil 4 + Seperate Ways Hauptpreis: PS5 + Resident Evil 4 CE

8:30 Resident Evil 4: Separate Ways ist überraschend groß und richtig gut

Autoplay

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Die Gewinner*innen werden täglich um 20:15 Uhr auf dem Instagram-Kanal von PlayStation und auf Twitch enthüllt.

Könnt ihr bei der Enthüllung nicht live dabei sein, keine Sorge, ihr werdet zudem zeitnah via E-Mail benachrichtigt.

Habt ihr schon mal beim PS Adventskalender was gewonnen und falls ja, welchen Preis habt ihr abgestaubt?