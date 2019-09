PlayStation sagt, es heißt Kreuz-Taste & ganz sicher nicht X-Taste

Ganz ehrlich, wie nennt ihr die unterste der vier Tasten auf dem DualShock-Controller? Ist es die X-Taste oder ist es die Kreuz-Taste? Diese Frage scheint so alt wie die PlayStation-Marke zu sein, doch jetzt gibt es von offizieller Seite eine klare Ansage dazu. Und Fans sind nicht einverstanden.

Auf Twitter wurde von drip133 die Frage aller Fragen noch einmal aufgewärmt und die Reaktionen waren eindeutig - niemand sagt Kreuz. Eine Antwort auf die Frage ging sogar viral:

Anyone who says cross is a cop. https://t.co/kjXp9NhRVE

Und eben diese Viralität rief dann den offiziellen Account von PlayStation UK auf den Plan. Und die stießen den Fans gleich einmal vor den Kopf. Demnach heißt es offiziell nämlich X-Taste, allein schon deswegen, weil ja auch niemand O-Taste sagt, sondern Kreis-Taste:

Triangle

Circle

Cross

Square



If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle?? https://t.co/dvQ19duemW