Sonys PlayStation Days of Play befinden sich in vollem Gange. Die zweite Challenge wurde von fleißigen Fans jetzt erfolgreich beendet und die dritte Herausforderung geht los. Das bedeutet unter anderem, dass alle Teilnehmer:innen durch einfaches Spielen und durch das Ergattern von Trophäen Boni für alle anderen, die mitmachen, freigeschaltet haben. Die Challenge Nr. 2 hat zum Beispiel fünf kostenlose PSN-Avatare beschert.

Sonys Days of Play: Fans schalten exklusive PSN-Avatare für PS4 und PS5 frei

Was sind die Days of Play? Sony veranstaltet mit den Days of Play eine Art Sommer-Event für Fans. Neben günstigeren Angeboten und Spiele-Sales gibt es auch eine ganze Reihe an Herausforderungen für die Community. Die umfassen unter anderem das Freispielen einer bestimmten Menge an Trophäen und wenn die Ziele erreicht werden, winken Boni.

Challenge 2 geschafft: Bei den PlayStation Days of Play 2021 wurde mittlerweile schon die zweite Herausforderung von der Community geschafft. Insgesamt haben angemeldete Fans über 2,9 Millionen Spiele gespielt und über 8,5 Millionen Trophäen freigeschaltet. Als Belohnung gibt es jetzt fün exklusive wie kostenlose PSN-Avatare.

Dieses Mal profitieren auch PS5-Besitzer:innen von den Boni. Um sie zu bekommen, müsst ihr euch rechtzeitig für die Days of Play registriert haben (nein, das geht jetzt nicht mehr) und dann sollet ihr die Avatare von Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Demon's Souls und Sackboy: A Big Adventure in euren PSN-Nachrichten finden.

Stage 3-Herausfoderung gestartet: Die dritte Challenge der PlayStation Player Celebration Days of Play läuft vom heutigen 1. Juni bis zum 7. Juni, also eine ganze Woche. So lange hat die PlayStation-Community Zeit, nochmal 3 Millionen Spiele zu spielen und insgesamt 9 Millionen Trophäen freizuschalten.

Das winkt als Belohnung: Gelingt das der Community, gibt es wieder einen exklusiven PSN-Avatar, und zwar God of War Kratos. Das war aber noch nicht alles. Zusätzlich könnt ihr euch über ein exklusives, dynamisches PS4-Theme freuen.

Den Fortschritt der Ziele und wie viel davon jeweils schon erreicht worden ist, solltet ihr eigentlich auf der offiziellen Days of Play-Seite sehen können. Der Tracker ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieser News aber leider nicht aktuell, sondern noch auf dem Stand vom 27. Mai.

