Neuer PlayStation-Handheld wird immer konkreter: Auch Tech-Experten wussten Bescheid

Es gibt neue Infos zum möglichen neuen Handheld von PlayStation.

Seit vergangener Woche ist die Existenz eines neuen PlayStation Handhelds durch einen Report der Seite Bloomberg – GamePro berichtete – ein ganzes Stück wahrscheinlicher geworden. Zusammengefasst soll Sony an einem Konkurrenzprodukt zur Switch arbeiten, das PS5-Spiele abspielt und sich in der frühen Phase der Entwicklung befindet.

Der Bericht von Bloomberg bekommt nun durch aktuelle Aussagen der Tech-Experten von Digital Foundry nochmal neues Gewicht.

Das sagt Digital Foundry zum PlayStatiom-Handheld

Im wöchentlichen YouTube-Podcast hat sich in erste Linie John Linneman zu den Gerüchten um einen neuen PlayStation-Handheld zu Wort gemeldet. Er sagt:

Das Interessante daran ist, dass wir schon vor einigen Monaten von einigen Quellen von diesem Handheld gehört haben. Wir sind zwar nicht in der Branche, in der wir Dinge durchsickern lassen, aber es ist interessant, dass das jetzt endlich die Runde macht, weil es sozusagen bestätigt, was wir inoffiziell über die Existenz dieses Geräts gesehen und gehört haben, was cool ist. John Linneman, Digital Foundry

Weiter sagt Linneman, dass ihn der Bloomberg-Report in der Meinung bestärkt, dass Sony aktuell wirklich an einem neuen Handheld arbeite und er sogar um einiges fortgeschrittener in der Entwicklung sei, als von ihm zunächst angenommen.

(...) Ich denke, es gibt da draußen möglicherweise so etwas wie Prototypen. Es gibt immer noch eine Menge Fragen, aber es fühlt sich so an, als ob diese Zukunft mit einem Handheld und einer Heimkonsolenoption sehr wahrscheinlich ist.

Mehr zum Thema Gaming-Handhelds gibt's im GameStar Talk:

45:13 Gaming-Handhelds sind gekommen, um zu bleiben: Können Handhelds einen Gaming-PC ersetzen?

Autoplay

Wäre ein PlayStation-Handheld was für euch?

Da das Gerücht immer konkreter wird, interessiert es uns natürlich sehr, wir ihr zu einem möglichen neuen Handheld von PlayStation steht. Coole Sache oder doch eher eine Konsole, die ihr nicht wirklich braucht?

Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr zum Thema steht und werden euch natürlich auf den neuesten Stand bringen, sollte Sony offizielle Infos enthüllen oder gar noch weitere vertrauenswürdige Berichte über einen neuen PlayStation-Handheld ans Licht kommen.