Spieler findet PlayStation inklusive Controller in der Mülltonne und ist überrascht, dass sie noch funktioniert

Optisch hat die PS1 wohl schon bessere Tage gesehen. (Bild: koochiekoo auf Reddit)

Im Englischen gibt es ein Sprichwort, dass sich in etwa mit "Was für den einen Müll ist, kann für einen anderen ein Schatz sein" übersetzen lässt und das wohl selten so gut gepasst hat wie bei dieser Geschichte. Da zieht ein überraschter User nämlich eine alte, noch funktionierende PlayStation samt Zubehör aus der Mülltonne.

PlayStation im Müll gefunden

Darum geht's: Im Subreddit r/DumpsterDiving hat vor einigen Tagen der User koochiekoo einen Post abgesetzt. Darin berichtet er, dass er eine Original-PlayStation zusammen mit gleich vier Controllern und allen benötigten Kabeln in einer Mülltonne gefunden hat. Ein Power-Adapter für eine PS2 war auch dabei.

Den Post und die Bilder könnt ihr euch hier ansehen:

Die Konsole weist zwar ein paar unschöne Flecken auf und auch die Gamepads haben schon bessere Tage gesehen, dennoch scheint das gute Stück sogar noch zu funktionieren. Aus der Müll-Konsole wird also quasi eine Gratis-PlayStation.

Das sagt die Community: In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung und auch eine ordentliche Portion Neid für den Fund. Die erste PlayStation ist zwar nicht so stark vergriffen wie andere Retro-Konsolen und in diesem Zustand auch nicht allzu wertvoll, ein tolles Gerät bleibt sie aber natürlich trotzdem.

Einige User werden richtig nostalgisch und erinnern sich voller Freude an ihre Kindheit, in der sie Final Fantasy 7, Crash Bandicoot und andere Klassiker auf der PSOne gezockt haben.

Wichtiger Hinweis: Ein User gibt zu bedenken, dass bei solchen Funden durchaus Vorsicht angebracht sein kann. Immerhin weiß man nicht, wie lange die Konsole schon im Müll gelegen hat und wo sie davor gewesen ist.

Das Innere solcher Geräte kann Schädlinge anziehen und man sollte sie zumindest kurz aufschrauben, bevor man sie in die eigenen vier Wände trägt und sich dann eventuell mit "ungebetenen Gästen" herumschlagen muss. Generell kann es auch nicht schaden, die Konsole zumindest ein wenig sauber zu machen.

Obendrein ist das Entwenden von Inhalten aus Müllcontainern technisch gesehen auch nicht legal, die PS1 wurde in diesem Falle also nicht "rechtmäßig erworben". Gleichzeitig dürfen Elektrogeräte aber eigentlich auch nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern gehören auf den Wertstoffhof.

Was sind eure liebsten PS1-Erinnerungen?