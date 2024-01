Gestatten? Das ist das PlayStation-Maskottchen, das in Deutschland niemand kennt

Hier ganz links im Bild: Toro Inoue, das PlayStation-Maskottchen in Japan.

Viele Marken haben ihre Maskottchen und das war lange Zeit auch im Bereich der Videospiele sehr simpel. Sega war quasi gleichbedeutend mit Sonic und dasselbe galt für Super Mario und Nintendo. Auch die Xbox hat mittlerweile in Halos Master Chief ein waschechtes Maskottchen gefunden, aber bei der PlayStation war die Angelegenheit nie so einfach. Dabei gibt es innerhalb von Japan durchaus ein mehr oder weniger offizielles PlayStation-Maskottchen: Toro Inoue, auch bekannt als die Sony-Katze.

Dürfen wir vorstellen? Toro Inoue, das Katzen-Maskottchen der PlayStation

Darum geht's: Weder Crash Bandicoot oder Solid Snake noch Tomb Raider oder Ratchet und Clank sind offizielle Sony-Maskottchen, auch Astro oder God of Wars Kratos nicht. Selbst der ursprünglich angedachte Polygon Man hat es nie richtig geschafft. Aber in Japan gibt es mit Toro Inoue eine Katze, die am ehesten an das herankommt, was Mario für Nintendo und Sonic für Sega sind.

Wer oder was ist Toro Inoue? Bei Toro handelt es sich um eine Katze aus den Spielen der Doko Demo Issyo-Reihe. Die hat sich in Japan größter Beliebtheit erfreut und erstreckt sich über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der erste Teil kam 1999 für die PS1 auf den Markt, der letzte 2019 für Smartphones.

Was sind das für Spiele? Doko Demo Issyo funktioniert in etwa wie ein Tamagotchi und setzte vor allem auch auf die Pocket Station, mit der ihr euer virtuelles Mini-Haustier mitnehmen konntet. In späteren Teilen kamen immer mehr Mini-Games dazu, ihr musstet eure Tiere dann nicht nur füttern, sondern konntet ihnen zum Beispiel auch bestimmte Phrasen beibringen.

Es folgten Remakes sowie Fortsetzungen für die PS2, PlayStation Portable, PS3 und PS Vita. Allerdings sind die meisten Teile der Doko Demo Issyo-Reihe nie außerhalb Japans erschienen. Was natürlich gut erklärt, wieso hierzulande fast niemand den Charakter Toro Inoue kennt.

Hier erfahrt ihr sehr viel mehr über das Sony-Maskottchen sowie seine Spiele und seht es in Aktion:

Wie offiziell ist das Maskottchen? Darüber lässt sich natürlich streiten. Offenbar wurden von Sony sogar schon Geburtstagsfeiern für den japanischen Charakter ausgetragen und auch in einem offiziellen Eintrag auf dem PlayStation-Blog wird Toro Inoue als PlayStation-Maskottchen bezeichnet. Gleichzeitig soll die US-amerikanische Sony-Abteilung aber kein einzelnes PlayStation-Maskottchen gewollt haben (via: PlayStation Magazine).

In Japan ist Toro Inoue so bekannt, dass sich umgangssprachlich auch einfach "Sony-Katze" als Begriff für den Charakter eingebürgert hat. Er wurde massiv in diversen Werbungen eingesetzt und taucht außerhalb der Doko Demo Issyo-Reihe auch in Titeln wie zum Beispiel LittleBigPlanet, PlayStation All-Stars Battle Royale oder Street Fighter X Tekken auf.

