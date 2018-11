PlayStation - Neues Patent soll Lag-Switching verhindern

Hardware-Hersteller Sony hat ein Verfahren patentiert, mit dem Spieler, die sich mit einem Lag Switch Vorteile in Online-Spielen verschaffen wollen, schneller entdeckt und gebannt werden können.

Lag Switching bezeichnet einen Vorgang, bei dem der Host eines Online-Matches, meistens durch ein Gerät oder einen Bot (den so genannten Lag Switch), absichtlich einen Lag erzeugt, durch den auch alle anderen Mitspieler einen langsameren Datenstrom und damit einen Nachteil bekommen.

Während ein Lag im falschen Moment unheimlich frustrierend ist, kann die Datenstromverzögerung auch dazu führen, dass einzelne Spieler für andere unantastbar quer über die Karte hüpfen, unsichtbar werden oder keinen Schaden durch Treffer kassieren,weil die nicht registriert werden.

Die Entscheidung, so ein Verfahren patentieren zu lassen, ist hauptsächlich präventiv. Die meisten Vorfälle von dokumentiertem Lag Switching finden auf dem PC und nicht auf der Konsole statt.

Trotzdem ist das Problem nicht zu unterschätzen: Gerade in Online-Multiplayer-Shootern tritt diese Methode des Cheating öfter auf, als Sony lieb ist.

Mit dem neuen Verfahren soll Sony nicht nur die Cheater besser finden, sondern auch ihre PSN-Accounts einfacher bannen können.

Wegen der geringen Anzahl an Fällen wird die Aktivierung der Anti-Lag-Switch-Maßnahmen nicht besonders auffallen. In so einem Fall ist Vorsicht jedoch besser als Nachsicht.

Quelle

Hattet ihr schonmal Probleme mit Lag-Switching?