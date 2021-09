PlayStation-Showcase Übersicht: Welche Spiele kommen auch für PS4, welche nur für PS5?

Ob Remaster, Remake, Fortsetzung oder ganz neuer Titel - Beim PlayStation-Showcase am 9. September war vermutlich für die meisten Fans irgendwas dabei. Wenn es aber um die Plattformen und Release-Daten geht, sieht die Sache schon etwas anders aus.



Welche Titel erscheinen noch für die PlayStation 4, für welche müsst ihr eine PlayStation 5 besitzen und bei welchen Spielen müssen wir uns für Infos noch gedulden? In dieser Übersicht seht ihr sofort, was Sache ist:

Diese Spiele erscheinen für PS4 & PS5

Die folgenden Spiele sind als Cross Gen-Titel angekündigt. Ihr könnt sie also auch auf der PlayStation 4 zocken:

Diese Spiele sind nur für PS5 angekündigt

Die hier aufgeführten Spiele sind ausschließlich für die PlayStation 5 angekündigt:

Spiele mit einem PS5-Upgrade

Diese Spiele gibt es bereits auf der Last Gen und erhalten bald ein Upgrade für die PS5:

Bei diesen Spielen kennen wir die Plattformen noch nicht

Zu den folgenden Spielen haben wir noch nicht allzu viele Infos erhalten. Wir wissen bisher weder, wann sie genau erscheinen, noch welchen Plattformen sicher sind.

Eine komplette Übersicht zum PlayStation-Showcase mit den Ankündigungen, News und allen dazu passenden Trailern findet ihr hier.

Auf welches Spiel freut ihr euch besonders? Und möchtet ihr noch lange Zeit Cross Gen-Titel sehen oder seid ihr für einen konsequenten Wechsel zur Current Gen?