Welche Spiele wurden während des PlayStation Showcases 2021 gezeigt? In unserer großen GamePro-Übersicht findet ihr alle News, Trailer und PS5-Games, die Sony auf seinem großen September-Event gezeigt hat.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake kommt für PS5

Star Wars Knights of the Old Republic Remake wurde im Rahmen des Events offiziell für die PS5 angekündigt. Oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Release: Noch nicht bekannt

God of War Ragnarok zeigt sich im ersten Trailer

Kratos und Atreus' Reise geht weiter. Im ersten richtigen Trailer zum God of War-Nachfolger sehen wir die beiden Helden erneut durch den hohen Norden stapfen. Das Spiel scheint einige Jahre nach dem Erstling anzusetzen, Atreus ist jetzt ein Teenager.

Wie im Livestream außerdem erzählt wurde, markiert God of War Ragnarok das Finale der Nord-Saga. Das heißt, dass es Kratos in einem möglichen weiteren Teil woanders hinverschlägt.

Release: 2022 (keine neue Angabe dazu)

Marvel's Spider-Man 2 offiziell angekündigt

Spidey kehrt zurück. Und das im Doppelpack mit Miles Morales. in Marvel's Spider-Man 2 von Insomniac Games ziehen die beiden Superhelden diesmal in den Kampf gegen Venom.

Release: 2023

Marvel's Wolverine offiziell mit Teaser-Trailer enthüllt

Überraschung: Insomniac hat neben Spider-Man 2 ein weiters neues Spiel in Petto, das sich einem weiteren Marvel-Helden widmet: Wir bekommen ein Wolverine-Spiel, das sich in einem ersten Teaser-Trailer zeigt.

Release: Noch nicht bekannt

Gran Turismo 7 - Neuer Trailer + Release-Termin

Link zum YouTube-Inhalt

Ein neuer Trailer lässt uns einen Blick auf Gran Turismo 7 werfen und enthüllt gleichzeitig das Release-Datum des Rennspiels für PS4 und PS5.

Release: 4. März 2022

Alan Wake Remastered offiziell enthüllt

Link zum YouTube-Inhalt

Nun ist es offiziell: Alan Wake bekommt eine Remastered-Version spendiert, die bereits im Oktober erscheint!

Release: 5. Oktober 2021

Next Gen-Upgrade von GTA 5 zeigt sich im Trailer + Release verschoben

Die PS5-Version von GTA 5 und GTA Online zeigt sich in einem neuen Trailer. Außerdem ist jetzt bekannt, dass die Neuauflage nicht mehr 2021, sondern erst im März 2022 aufschlägt.

Release: März 2022

Forspoken präsentiert sich im brandneuen Trailer

Link zum YouTube-Inhalt

Forspoken ist ein neues Spiel von Square Enix und dem Entwicklerteam Luminous Productions, die zuvor an Final Fantasy 15 mitgearbeitet haben. Im Rahmen des Events präsentiert sich das Action-Adventure in einem neuen Gameplay-Trailer, der zugleich ein bisschen mehr über die Story verrät.

Release: Frühling 2022

Tiny Tinas Wonderlands zeigt erstmals Gameplay

Link zum YouTube-Inhalt

Mit Tiny Tinas Wonderlands erscheint ein Spinoff zu Borderlands. Anders als die Hauptteile spielt Wonderlands in einer Fantasy-Welt, die sich die verrückte Figur Tiny Tina ausgedacht hat. Wie sich das spielt, zeigt nun der erste Gameplay-Trailer.

Release: 25. März 2022

Neuer Trailer zu Ghostwire Tokyo veröffentlicht

Link zum YouTube-Inhalt

Nach The Evil Within 2 entwickelt Shinji Mikami Ghostwire Tokyo und verschleppt das Horror-Genre nach Japan. Hier geht ihr den Ursachen eines mysteriösen Massenverschwindens auf den Grund und stellt euch dafür einer übernatürlichen bösen Macht. Während des PlayStation Showcases wurde ein neuer Trailer zu Ghostwire Tokyo enthüllt.

Release: Q1 2022

Tchia - Neues Open World-Abenteuer fürPS4 und PS5 angekündigt

Link zum YouTube-Inhalt

Tchia ist ein Open World-Spiel, das uns in der Rolle des gleichnamigen Mädchens auf eine tropische Insel entführt, die wir erkunden, indem wir klettern, schwimmen oder mit dem Boot segeln.

Alle weiteren News des PlayStation-Events im Überblick

Jetzt seid ihr gefragt: Über welche Ankündigung habt ihr euch am meisten gefreut und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!