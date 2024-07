Jeder PlayStation-Fan kennt diesen Sound aus den Trailern und das ist die Frau, die den legendären Sony-Klang eingesprochen hat

Am Schluss aller PlayStation-Trailer ertönt die Stimme, die ihr alle schon so oft gehört habt.

Wenn ihr beim Summer Game Fest, auf YouTube oder bei der Gamescom einen neuen Trailer zu irgendeinem PS5-Spiel seht, ertönt am Schluss in der Regel das mittlerweile schon längst Kult gewordene "PlayStation!". Die Stimme klingt ein bisschen verfremdet und wie nicht von dieser Welt. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, was es damit auf sich hat und wer dieses eine Wort auf so bestimmte, eindrückliche Art und Weise eingesprochen hat. Wir liefern die Antwort.

Wer spricht eigentlich das "PlayStation", das wir alle schon Millionen Mal am Ende von Trailern gehört haben?

Darum geht's: Seit vielen, vielen Jahren setzt Sony auf ein- und dieselbe Stimme, die am Schluss von abertausenden Trailern die eigene Marke in die Welt hinausposaunt. Erscheint ein Spiel exklusiv für die PS5 oder stammt von einem Sony-First Party-Studio, könnt ihr euch drauf verlassen, dass am Ende die vier Symbole erscheinen und das altbekannte "PlayStation" zu hören ist.

Falls ihr wirklich nicht wissen solltet, was gemeint ist (oder es einfach nochmal hören wollt), bitteschön:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer steckt dahinter? Takako Minekawa. Die japanische Künstlerin hat das Wort PlayStation vor einer gefühlten Ewigkeit eingesprochen und seitdem wird es von Sony für die eigene Markenbildung genutzt. Die Art der Aussprache ist einfach nicht mehr wegzudenken und es dürfte wohl beinahe keinen Gaming-Fan geben, der diese Stimme noch nicht gehört hat.

Das ist Takako Minekawa: Die 1969 geborene Japanerin ist Komponistin, Musikerin, Autorin und Singer-Songwriterin. Sie hat in den 1990er Jahren schon richtig viele Alben veröffentlicht, mit diversen anderen Künstler*innen zusammengearbeitet und macht immer noch Musik. In ihrer Kindheit hat Takako Minekawa als Schauspielerin in Film und Fernsehen mitgewirkt und sie war auch in diversen Bands aktiv.

Ihre Musik könnt ihr euch zum Beispiel hier anhören und sie zeichnet sich durch eine gewisse Wandelbarkeit sowie Experimentierfreude und jede Menge Humor aus. Zu den Einflüssen der Musikerin zählt unter anderem auch die legendäre Band Kraftwerk aus Deutschland, denen Takako Minekawa einen eigenen Song namens Kraftpark gewidmet hat. Das letzte veröffentlichte Album der Künstlerin stammt aus dem Jahr 2018.

Hättet ihr gedacht, dass eine so bekannte und erfolgreiche, langjährige Musikerin wie Takako Minekawa hinter dem legendären PlayStation-Ausspruch steckt?