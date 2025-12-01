PS Store: Riesiger neuer Sale mit über 2500 Angeboten und bis zu 85% Rabatt ist jetzt gestartet – besonders Action- und Rollenspiel-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Pünktlich zum Jahresende und kurz vor Weihnachten ist im PlayStation Store ein passender Sale mit über 2500 Angeboten gestartet. Wir haben uns durch die Spielliste gekämpft und unsere Highlights herausgesucht. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem Gaming-Projekt für die Feiertage seid, haben wir hier ein paar Ideen für euch.
Neuer Sale im PlayStation Store gestartet - Das sind unsere Highlights
Besonders Action- und Rollenspiel-Fans kommen unserer Meinung voll auf ihre Kosten:
- SHINOBI: Art of Vengeance (Digital Deluxe Edition) - 27,99 Euro statt 39,99 Euro (30% Rabatt)
- Prince of Persia: The Lost Crown (Complete Edition) - 15,99 Euro statt 39,99 Euro (60% Rabatt)
- Doom: The Dark Ages - 39,99 Euro statt 79,99 Euro (50% Rabatt)
- Mafia II: Definitiv Edition - 5,99 Euro statt 29,99 Euro (80% Rabatt)
- Far Cry 5 - 10,49 Euro statt 69,99 Euro (85% Rabatt)
- Hades - 9,99 Euro statt 24,00 Euro (60% Rabatt)
- Fallout 4 - 7,99 Euro statt 19,99 Euro (60% Rabatt)
- Kingdom Come: Deliverance - 5,99 Euro statt 29,99 Euro (80% Rabatt)
- Persona 5 Royal - 17,99 Euro statt 59,99 Euro (70% Rabatt)
- Dragon Age: Inquisition (GOTY Edition) - 5,99 Euro statt 39,99 Euro (85% Rabatt)
- Pillars of Eternity II: Deadfire (Ultimate Edition) - 14,99 Euro statt 59,99 Euro (75% Rabatt)
Wie lange ist der Sale aktiv? Die meisten Angebote gelten bis zum 23. Dezember 2025. Ihr habt also noch ausreichend Zeit, um euch das ein oder andere reduzierte Juwel herauszusuchen. Wenn ihr an den Feiertagen Lust aber nicht nur allein in tolle Welten abtauchen wollt, haben wir auf der nächsten Seite noch eine besondere Empfehlung für euch.
