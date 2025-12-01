PS Store: Riesiger neuer Sale mit über 2500 Angeboten und bis zu 85% Rabatt ist jetzt gestartet – besonders Action- und Rollenspiel-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und der PlayStation Store lockt mit über 2500 Rabatten. Hier findet ihr unsere Highlights.

Kevin Itzinger
01.12.2025 | 10:40 Uhr

Lust auf einen Trip nach Montana?

Inhaltsverzeichnis
Pünktlich zum Jahresende und kurz vor Weihnachten ist im PlayStation Store ein passender Sale mit über 2500 Angeboten gestartet. Wir haben uns durch die Spielliste gekämpft und unsere Highlights herausgesucht. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem Gaming-Projekt für die Feiertage seid, haben wir hier ein paar Ideen für euch.

Neuer Sale im PlayStation Store gestartet - Das sind unsere Highlights

Besonders Action- und Rollenspiel-Fans kommen unserer Meinung voll auf ihre Kosten:

Video starten 1:37 SHINOBI: Art of Vengeance zeigt im Combat-Trailer, was SEGA-Legende Joe Musashi im neuen Teil auf dem Kasten hat

Wie lange ist der Sale aktiv? Die meisten Angebote gelten bis zum 23. Dezember 2025. Ihr habt also noch ausreichend Zeit, um euch das ein oder andere reduzierte Juwel herauszusuchen. Wenn ihr an den Feiertagen Lust aber nicht nur allein in tolle Welten abtauchen wollt, haben wir auf der nächsten Seite noch eine besondere Empfehlung für euch.

1 von 2

nächste Seite

