"Stell es auf LEGO Ideas ein": LEGO-Fan baut Szene aus Assassin's Creed nach und die hat alles was es braucht - sogar einen Heuhaufen!

Das Set fängt die Welt von Assassin's Creed Brotherhood gekonnt ein. (Bild: J4ckC00p3r auf Reddit)

LEGO hat in den vergangenen Jahren ein paar richtig coole Sets mit Videospiel-Bezug veröffentlicht, etwa den Langhals aus Horizon Zero Dawn oder den Deku-Baum aus The Legend of Zelda. Dieses Fan-Modell zu Assassin's Creed würde ebenfalls gut ins Portfolio passen.

AC-Fan baut sich sein eigenes Brotherhood-LEGO-Set

Während Film-Universen wie Star Wars, Fluch der Karibik oder Herr der Ringe schon lange ihre eigenen LEGO-Sets besitzen, finden Bauten zu Videospielen erst in der jüngeren Vergangenheit den Weg in die Händlerregale.

Die Auswahl an coolen Sets steigt dabei kontinuierlich, aber es gibt natürlich noch unzählige Spiele, die sich hervorragend für LEGO-Sets eignen und bei vielen Fans vermutlich gut ankommen würden. Glücklicherweise sind einige dieser Fans kreativ genug, um sich eigene Modelle zu basteln.

Einer davon ist auch der Reddit-User "J4ckC00p3r", der vor wenigen Tagen eine seiner Kreationen im Subreddit der Assassin's Creed-Reihe geteilt hat. Es handelt sich dabei um ein kleines Modell, das eine Spielszene aus Assassin's Creed: Brotherhood zeigen soll.

Zu sehen ist ein Turm mit einem kleinen Holzvorsprung, auf dem Ezio steht. Sogar an eine Isu-Glyphe wurde gedacht. Im Hof davor sind ein paar Wachen, ein potenzielles Attentatsziel von Ezio und ein Doktor mit Pestmaske versammelt. Es gibt auch noch eine Wache auf einem Dach und einen "Heuhaufen", in dem Ezio landen kann.

Der Minifiguren-Ezio besitzt sogar eine kleine versteckte Klinge am Handgelenk. Die gibt es ohne offizielle Assassin's Creed-Sets so natürlich nicht. Wie der Redditor in den Kommentaren verrät, habe er sie auf eBay gefunden und mit etwas Farbe nachgeholfen.

Ganz am Ende des Posts gibt es auch noch ein Foto einer früheren Version, die ebenfalls ziemlich cool ist und die Entwicklung des Bauwerks zeigt. Diese Version besaß auch einen funktionierenden Aufzug, wie wir ihn aus den Spielen kennen.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren zeigen sich viele Fans begeistert von dem kleinen Modell und geben an, dass sie sofort Geld dafür ausgeben würden. Mehrere User hoffen daher, dass der Erbauer das Modell bei LEGO Ideas einreicht, damit es bei genug Stimmen vielleicht wirklich mal in Produktion geht und gekauft werden kann.

Ob es soweit kommen wird, ist fraglich, aber vielleicht stößt es bei LEGO und Ubisoft ja Überlegungen dazu an, für eigene Sets gemeinsame Sache zu machen.

Wie gefällt euch das Modell? Würdet ihr auch Geld dafür ausgeben?