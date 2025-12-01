Assassin's Creed Shadows: Weihnachts-Event mit massig Gratis-Items gestartet, aber ihr müsst euch jeden Tag beeilen

Der 1. Dezember ist da und damit dürfen wir das erste Türchen am Adventskalender öffnen. Das gilt auch für Assassin's Creed Shadows. Wie von Ubisoft schon vorab angedeutet, gibt es zu den Feiertagen viele kostenlose Items. Nun wissen wir auch, wann wir wie an diese herankommen.
Adventskalender in AC Shadows gestartet: Für alle Items müsst ihr täglich ins Spiel
Wie Ubisoft in einem neuen Post bekannt gegeben hat, können wir uns in der Adventszeit jeden Tag ein kostenloses Item abholen. Dafür müssen wir lediglich ins Spiel springen und es im Versteck einsammeln.
Was gibt es für Geschenke?
Insgesamt wird es 25 Items geben. Welche das genau sind, wurde vorab nicht verraten. Wie für einen Adventskalender üblich, müssen wir uns überraschen lassen.
Ein "Geschenk" ist aber sicher: Am 2. Dezember erscheint AC Shadows für die Switch 2. Die Version kostet natürlich etwas, aber so können auch Switch-Spieler*innen endlich in das Japan-Abenteuer starten.
Die 25 Gratis-Items sind aber noch nicht alles: Es gibt noch weitere Geschenke. Bis zum 25. Dezember 2025 können wir doppeltes Gold (Mon), doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Ressourcen und doppelte Belohnungen für Corrupted Castles einheimsen.
Wie lange geht das Weihnachts-Event in Shadows?
- Start: 1. Dezember 2025
- Ende: 25. Dezember 2025
Falls ihr jeden Tag das Geschenk in Shadows abstauben wollt und wissen möchtet, was hinter dem neuen Türchen wartet, schaut auf Seite 2. Dort halten wir euch täglich auf dem Laufenden.
Was haltet ihr von dem Christmas Event in AC Shadows? Werdet ihr euch die Mühe machen, euch täglich einzuloggen und das Geschenk einzusammeln?
