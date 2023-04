Platintrophäen-Jäger aufgepasst: Im PlayStation Store könnt ihr für unter einem Euro fündig werden.

Es gibt für viele Spieler*innen wenig Befriedigenderes als das Geräusch, wenn sie eine Platin-Trophäe einheimsen. Dementsprechend suchen manche nach immer mehr davon und entwickeln einen regelrechten Sammeltrieb. Wenn ihr dazu gehört und ihr nach der nächsten schnellen Platin-Belohnung für PS4 oder PS5 sucht, solltet ihr dem PlayStation Store einen Besuch abstatten.

Easy Platin für nur €0,59: Holt euch Sagebrush im PS Store und Platin in 1 bis 2 Stunden

Darum geht's: Um Platin, das edelste aller Trophäen-Metalle – zumindest im Hinblick auf die Spiele-Errungenschaften von PS4 und PS5. Im PS Store gibt es aktuell den PS4-Titel Sagebrush, der im Angebot nur 59 Cent kostet. Praktischerweise könnt ihr darin ziemlich schnell und einfach die Platin-Trophäe ergattern.

Hier könnt ihr euch Sagebrush im PS Store für nur 59 Cent sichern.

Das ist Sagebrush

Sagebrush entführt euch nach New Mexico.

Davon handelt die Story: In Sagebrush verschlägt es uns auf das verlassene Gelände einer Sekte, die kollektiv Selbstmord begangen hat. Dementsprechend ist das Ganze nichts für schwache Nerven, auch wenn die Sektenmitglieder an diesem Ort eigentlich schon längst nicht mehr leben.

Das bewusst kurze Spiel ist ein narratives First Person-Adventure mit großem Fokus auf das Storytelling. Hier werdet ihr keine Schießereien erleben, sondern eher Atmosphäre und eine interessante Geschichte bekommen. Der Look von Sagebrush ist in einer sehr speziellen Lo-Fi-Optik gehalten.

Ursprünglich für den PC veröffentlicht, gibt es das Indie-Spiel mittlerweile auch für die Nintendo Switch und die PS4. Ihr könnt es dank Abwärtskompatibilität aber natürlich auch auf eurer PS5 spielen, um euch die Trophäe zu holen.

So holt ihr euch die Platin:

Insgesamt gibt es eine silberne Trophäe, 11 Gold-Trophäen und eine Platin zu verdienen. Für die meisten müsst ihr einfach Gegenstände einsammeln, so etwa Batterien für die Taschenlampe, einen Schwangerschaftstest, oder alle 12 Tonbänder. Die findet ihr in der Spielwelt verteilt und sie sollten sich eigentlich ziemlich einfach finden lassen. Es gibt keinerlei zeitliche Einschränkungen und ihr könnt auch nur an einem Punkt etwas verpassen.

Hier könnt ihr euch auch einen Walktrough für die Platin anschauen:

Achtet unbedingt darauf, 10 der Tapedecks gesammelt zu haben, bevor ihr die Kapelle auf dem Hügel betretet. Geht ihr hinein, könnt ihr nicht mehr hinaus. Stellt also sicher, dass ihr außerhalb alles gefunden habt, bevor ihr drin die letzten beiden Tapes anhören könnt. Insgesamt solltet ihr höchstens ein bis zwei Stunden beschäftigt sein.

Was haltet ihr von Sagebrush, wie gefällt euch das Spiel? Oder ist euch das egal, wenn ihr euch nur schnell Platin holen wollt?