Platin-Trophäen sind in der Regel recht schwer zu bekommen. Oft beinhalten sie den Abschluss eines Spiels auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, oder fordern absurde Ziele, die auf stundenlangen Grind ausgelegt sind. Das muss aber nicht sein, wie diese Liste zeigt.

Wir stellen euch hier 14 PS4-Spiele vor, deren Platin-Trophäe ohne viel Aufwand zu erreichen ist. Einige davon sind vielleicht nicht die besten Spiele aller Zeiten, aber wir haben versucht, vorrangig die Titel auszuwählen, bei denen die Pokaljagd im besten Fall sogar Spaß macht.

Wenn ihr ohne Rücksicht auf Verluste einfach nur so schnell wie möglich Platin-Trophäen farmen wollt, findet ihr auch dafür eine kleine Liste unter dem Artikel.

Letztes Update des Artikels: 17. Juni (mit The Last of Us 2)

The Last of Us Part 2

Bronze: 10

10 Silber: 8

8 Gold: 7

Darum geht's: Die Trophäen in Naughty Dogs neuestem Action-Adventure sind im Gegensatz zum ersten The Last of Us wirklich einfach zu verdienen. Die Trophäen-Liste von The Last of Us 2 besteht nämlich größtenteils nur aus Sammel-Aufgaben.

Darum ist Platin so einfach: TloU 2 hat unter anderem keine Multiplayer-Trophäen mehr, schlicht und einfach, weil es gar keine Mehrspieler-Komponente im Sequel gibt.

Zudem verzichtet Ellies düsteres Abenteuer auf Schwierigkeitsgrad-Trophäen. Im Vorgänger mussten wir die Story auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden beenden, um an den Platin-Kelch zu gelangen. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Trophäe, die wir nach dem Beenden der Story freischalten. Ob wir dabei nun auf einfach, normal oder schwer gespielt haben, spielt dabei keine Rolle mehr.

(Fast) Alle Telltale-Adventures

Beispiel: The Walking Dead: A New Frontier

Bronze: 15

15 Silber: 10

10 Gold: 3

Worum geht's? Telltale hat einige story-lastige Adventures veröffentlicht, die nicht nur meist sehr gut sind, sondern auch ganz einfach ihre Platin-Trophäe hergeben. Alles was ihr dafür tun müsst ist nämlich stets das Ende eines Titels zu erreichen. Da die Abenteuer spielerisch nie besonders anspruchsvoll sind, sollte das auch kein Problem sein.

Darum ist Platin so leicht: Zum reinen Durchspielen stehen euch etliche Titel zur Auswahl: Batman, Game of Thrones und Tales from the Borderlands bieten sich beispielsweise an. Besonders einfach ist übrigens The Walking Dead: A New Frontier. Das ist nämlich um einiges kürzer als die Kollegen. TWD: Season 2 hat leider keine Platin-Trophäe und zählt hier somit nicht.

Undertale

Bronze: 14

14 Silber: 10

10 Gold: 5

Worum geht's? Das beliebte Indie-Spiel Undertale ist für sich genommen gar nicht so einfach. Die Platin-Trophäe ist es allerdings schon, denn die wirklich schwierigen Herausforderungen, die ihr in Undertale meistern könnt, sind gar keine Voraussetzung. Ihr müsst das Spiel nicht einmal bis zum Ende durchspielen.

Darum ist Platin so leicht: Solange ihr Papyrus nach dem Kampf gegen ihn am Leben lasst, könnt ihr das Spiel so angehen, wie es euch am besten passt - egal ob friedlich oder nicht. Alles was ihr ansonsten noch braucht, sind 350G. Die müsst ihr am Hunde-Schrein spenden, den ihr im Haus von Papyrus findet. Das war es dann im Wesentlichen auch schon.

Burly Men At Sea

Bronze: 4

4 Silver: 14

14 Gold: 6

Worum geht's? Burly Men At Sea ist ein kleines Adventure, dass die Geschichte von drei bärtigen Seeleuten erzählt. Ihr könnt während des Spiels Einfluss auf die Handlung nehmen, was euch insgesamt das Erreichen von 12 verschiedenen Enden ermöglicht. Die müsst ihr auch für die Platin-Trophäe beenden.

Darum ist Platin so leicht: Das klingt allerdings schlimmer als es ist, denn ein Durchlauf dauert nur etwa 15 Minuten und bietet kaum spielerische Herausforderung. Mit einem Guide ist das kein Problem. Es geht ziemlich schnell und davon abgesehen ist Bury Men At Sea wirklich ein nettes Adventure, das durchaus einen Blick wert ist.

Assassin's Creed 2

Bronze: 34

34 Silber: 15

15 Gold: 1

Worum geht's? Eines der wenigen "großen" Spiele auf dieser Liste ist Assassin's Creed 2, aber das Open World-Abenteuer hat sich den Platz auf dieser Liste redlich verdient. Neben dem Abschluss der Hauptgeschichte bleiben nur einige Kleinigkeiten und Sammelaufgaben. Keine davon ist aber wirklich schwer und verpassen könnt ihr in der PS4-Version auch nichts.

Darum ist Platin so leicht: Einzig die Trophäe "In memoriam Petruccio" ist in dieser Hinsicht etwas nervig, denn hierfür müssen alle 100 Federn gesammelt werden. Es gibt allerdings jede Menge Anleitungen und Karten, die über die entsprechenden Standorte aufklären. Die einzige Herausforderung wird hier also an eure Geduld gestellt. Wie praktisch, dass die Spielwelt von AC2 noch keine Odyssey-Ausmaße hat.

Everybody's Gone To The Rapture

Bronze: 4

4 Silber: 6

6 Gold: 8

Worum geht's? Das Adventure Everybody's Gone To The Rapture kommt von den Entwickler von Dear Esther. Ganz im Geiste des geistigen Vorgängers ist auch EGTTR das, was umgangsprachlich gerne "Walking Simulator" genannt wird. Es gibt also nur wenige Gameplay-Mechaniken und Erkundung, sowie die atmosphärische Story stehen im Vordergrund.

Darum ist Platin so leicht: Deswegen gibt es auch kaum spielerische Herausforderungen. Schaut ihr euch die Beschreibungen der Trophäen an, könnt ihr meist auch direkt sehen, was es zu tun gibt. Dazu gehören simple Dinge wie "Fahre 2 Minuten lang mit dem Vogelnest-Karrussell" und Sammelaufgaben, die mit entsprechenden Guides kein Problem darstellen sollten. Nebenbei erlebt ihr außerdem ein sehr schönes Adventure.

The Order 1886

Bronze: 0

0 Silber: 14

14 Gold: 7

Worum geht's? Der grafisch auch heute noch opulente PS4-Releasetitel hat vor allem durch mangelnden Umfang viel Kritik abbekommen. Wie passend, das genau dieser Umstand es für Trophäen-Jäger recht einfach macht. Auch wenn Story und Gameplay von The Order 1886 vielleicht keine Bäume ausreißen, bleibt mit etwas Abstand vom umstrittenen Release ein netter Deckungsshooter mit vielen Cutscenes und schicker Grafik

Darum ist Platin so leicht: Die verschiedenen Collectibles sind in den sehr linearen Leveln ohnehin nicht schwer zu finden. Für alle anderen gibt es genügen Guides, mit denen die Suche kinderleicht wird. Neben dem Beenden der Story auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad, bleiben nur noch Bonusziele "Töte 10 Gegner mit Waffe X" oder Sammelaufgaben.

Nublas Welt

Bronze: 10

10 Silber: 0

0 Gold: 9

Worum geht's? Das kleine Adventure Nubla hat nicht nur einen schönen, gezeichneten Grafikstil, sondern ist für Fans von 2D-Indies auch durchaus eine Empfehlung wert. Die Platin-Trophäe erfordert nicht viel mehr, als das Ende zu erreichen und einige Sammelgegenstände in der künstlerischen Spielwelt zu finden.

Darum ist Platin so leicht: Wenn ihr euch ordentlich in den Leveln umschaut, könnt ihr die Items ohne Guide recht einfach entdecken. Es gibt nur eine einzige Sache, die ihr beachten müsst: Wählt zu Beginn den Jungen mit den grünen Haaren als Spielfigur. Ihr braucht seine Spezialfähigkeit, um alle nötigen Items erreichen zu können.

Lara Croft GO & Hitman GO

Bronze: 3 (LC), 4 (H)

3 (LC), 4 (H) Silber: 5 (LC), 3 (H)

5 (LC), 3 (H) Gold: 9 (LC), 9 (H)

Worum geht's? Da beide Spiele im Gameplay sehr ähnlich sind, teilen sie sich einen Platz auf dieser Liste. Die auf Rätseln basierenden Titel waren ursprünglich für mobile Geräte gedacht, können mittlerweile aber auch auf der Konsole nachgeholt werden.

Darum ist Platin so leicht: Mit einem entsprechenden Guide für die nötigen Geheimnisse, die es für die Platin-Trophäe zu finden gilt, gibt es nicht viel mehr, was ihr beachten müsst. Beide Spiele sind zudem nicht besonders lang, machen aber durchaus Spaß, wenn euch das allgemeine Gameplay-Prinzip nicht direkt abschreckt.

Life is Strange

Bronze: 0

0 Silber: 59

59 Gold: 1

Worum geht's? Das Episoden-Spiel Life is Strange hat völlig zu Recht die Herzen der Fans im Sturm erobert. Die spannende Geschichte um Protagonistin Max bleibt über alle fünf Teile hinweg das Highlight des Adventures. Ihr müsst keine weiteren Vorgaben bei euren Entscheidungen beachten. Sobald ihr das Ende erreicht, habt ihr das "Schwerste" hinter euch.

Darum ist Platin so leicht: Abgesehen vom Abschluss der Story müsst ihr am Rande des Weges von bestimmten Objekten und Situationen Fotos machen. Insgesamt gibt es zehn Stück, die ihr in den meisten Fällen vermutlich von allein entdecken werdet. Vorsichtige Naturen können mit einem Guide dafür Sorgen, dass direkt im ersten Spieldurchlauf alle Aufnahmen sitzen.

Day of the Tentacle Remastered

Bronze: 53

53 Silber: 3

3 Gold: 1

Worum geht's? Das klassische Point & Click Adventure Day of the Tentacle ist auch auf der Konsole für Fans des Genres einen Blick wert. Auch wenn ihr gar nicht auf den 100 Prozent-Pokal aus seid, könnt ihr ohne Bedenken Tim Schäfers Fan-Liebling von 1993 nachholen. Die Geschichte um Dr. Fred Edison und seine zwei namensgebenden Tentakel-Tierchen ist zudem nicht besonders lang.

Darum ist Platin so leicht: Mit einem Guide zur Hand gibt es eigentlich keine wirklich Hindernisse, die sich euch und eurer Platin-Trophäe in den Weg stellen. Ihr müsst beispielsweise mit bestimmten Items interagieren, die ihr vielleicht übersehen könntet. Davon abgesehen gilt es einfach nur das Ende der Geschichte zu erreichen, die jede Minute wert ist.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Bronze: 0

0 Silber: 5

5 Gold: 9

Worum geht's? Hellblade von Ninja Theory ist in vielerlei Hinsicht eine absolute Empfehlung. Das düstere Spiel um die Reise von Protagonistin Senua ins Totenreich der Wikinger-Welt ist inhaltlich nichts für schwache Nerven. Die Trophäen-Liste ist, im Gegensatz zur Geschichte, allerdings keine große Herausforderung.

Darum ist Platin so leicht: Zugegeben, auf dieser Liste gehört Hellblade vermutlich zu den "schwersten" Platin-Trophäen, aber auch hier gilt wie so oft: Mit einem passenden Guide für die in den Leveln verstreuten Runensteine, müsst ihr im Wesentlichen einfach nur das Ende erreichen und das lohnt sich auf jeden Fall - Platin hin oder her.

Donut County

Bronze: 7

7 Silber: 5

5 Gold: 8

Worum geht's? Viel fröhlicher als in Hellblade geht es im Donut County zu. Hier steuert ihr nämlich ein Loch. Ja, richtig gehört. Als nimmersatter Schlund bewegt ihr euch über den Boden und verschlingt alles, was kleiner ist, als ihr selbst. Je mehr Objekte in euch hineinfallen, desto größer werdet ihr, bis euch am Ende nahezu alles zum Opfer fällt.

Darum ist Platin so leicht: Das ist nicht nur eine witzige Idee, es macht auch jede Menge Spaß. Für die Trophäen müsst ihr in den verschiedenen Umgebungen Bonus-Ziele erfüllen, die ihr mit etwas Freude zum Experimentieren aber ohne Probleme lösen könnt. Es dauert außerdem nur wenige Stunden, bis ihr alle Level freigeschaltet habt.

Blackwood Crossing

Bronze: 9

9 Silber: 5

5 Gold: 8

Worum geht's? um Abschluss gibt es mit Blackwood Crossing ein weiteres, Story-lastiges Adventure, das für Fans des Genres auf durchaus einen Blick wert ist. Ihr erlebt die sehr emotionale Geschichte der Geschwister Scarlett und Finn, die in einem fahrenden Zug beginnt und mit allerlei fantastischen und leichten Horror-Elementen aufwartet.

Darum ist Platin so leicht: Wenn ihr ohne Guide spielt, könnt ihr auf dem Weg bis zum Abspann einige Trophäen verpassen. Das macht aber nichts, denn die rührende Story ist nicht einmal zwei Stunden lang. Wenn ihr direkt mit Hilfe spielt, seid ihr entsprechend schnell durch und habt gleich noch eine wirklich traurig-schöne Reise miterlebt.

Bonus: Platin-Trophäen, wenn es wirklich schnell gehen soll

My Name is Mayo

Little Adventure on the Prairie

Slyde

Orc Slayer

Her Majesty's Spiffing

The Bunker

InkSplosion

Goosebumps: The Game

Jack N' Jill

Und da wir gerade die leichtesten Trophäen aufgezeigt haben:

Welche Trophäe war eure schwerste?