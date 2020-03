Red Dead Redemption 2 ist diese Woche der Deal of the Week im PlayStation Store. Die Standardversion für PS4 ist um 60 Prozent reduziert und kostet nur noch 27,99 Euro statt 69,99 Euro. Auch die Special Edition, die unter anderem eine zusätzliche Bankraub-Mission enthält, gibt es günstiger, nämlich für 33,99 Euro statt 84,99 Euro. Das Angebot gilt bis zum 18. März. In diesem Artikel erklären wir, für wen sich der Ausflug in den Westen lohnt.

Red Dead Redemption 2 statt 69,99 Euro für 27,99 Euro im PlayStation Store

Western zum Selberspielen: Eine der größten Stärken von Red Dead Redemption 2 ist die wendungsreiche Story, die sich vor keinem Western zu verstecken braucht. Die Handlung um eine der letzten großen Outlaw-Banden, die im Jahr 1899 um ihr Überleben kämpft, fesselt von der ersten Sekunde an. Gegenüber den großen Kinoklassikern hat Rockstars Open-World-Hit zudem den Vorteil, dass genug Zeit bleibt, um selbst Nebenfiguren Tiefe zu verleihen.

Detaillierte Spielwelt: Landschaftlich ist Red Dead Redemption 2 abwechslungsreicher als sein Vorgänger. Neben staubigen Wüsten bereisen wir dichte Wälder, malerische Täler und schneebedeckte Gipfel. Draußen in der Natur sehen wir Hasen herumflitzen und beobachten, wie Vogelschwärme ihre Kreise am Himmel ziehen. In Städten wie dem an New Orleans angelehnten Saint Denis schlendern wir über belebte Straßen und bewundern die Architektur.

Abwechslungsreiches Gameplay: Natürlich muss bei einem Spiel auch das Gameplay passen. Red Dead Redemption 2 gibt sich hier keine Blöße und versorgt uns mit abwechslungsreichen Jobs. Wir liefern uns nicht nur wilde Schießereien und nehmen an riskanten Überfällen teil. Manchmal, etwa bei der Befreiung eines Bandenmitglieds, ist stilles und durchdachtes Vorgehen gefragt. Zwischendurch können wir an Nebenaktivitäten teilnehmen und zum Beispiel auf die Jagd gehen.

Fazit: Red Dead Redemption 2 ist eines der größten, schönsten und besten Open-World-Spiele überhaupt und schon jetzt ein Klassiker. Wer auch nur ein bisschen was mit Western anfangen kann, sollte diesen Titel nicht verpassen. Aus diesem Grund haben wir in unserem Test stolze 96 Punkte vergeben. Voraussetzung ist aber, dass man genügend Zeit und Geduld mitbringt, um die detaillierte Spielwelt ausführlich zu genießen.

