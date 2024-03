PlayStation-User leiden offenbar unter heftigem Bug, der sie aus ihrer digitalen Spiele-Bibliothek aussperrt

Die PS5 wird von einem Bug geplagt, der euch aus eurer digitalen Spiele-Bibliothek ausschließen kann.

Manche PS5-User berichten im Netz, sie seien nicht in der Lage, ihre digital erworbenen Spiele zu zocken. Dabei haben sie sie eindeutig gekauft und wenn sie den Anweisungen der Konsole folgen, erhalten sie auch die Nachricht, die Inhalte bereits zu besitzen. Ein Dilemma.

Fieser Bug: Manche PS5-Nutzer*innen können gekaufte Spiele nicht mehr zocken

Seltener Fehler: Bisher scheint das Problem nicht allzu verbreitet zu sein, aber auf Reddit haben sich zumindest schon einmal über 50 Menschen zusammengefunden, denen es so ergangen ist. Der Bug äußert sich so, dass die Betroffenen den Zugriff auf ihre Spiele-Bibliothek verlieren. Offenbar sind alle digital erworbenen Titel nicht mehr spielbar.

Wie kommt es dazu? Das wird leider nicht ganz klar. Im Fall des Redditors dSuds2342 scheint es sich so zugetragen zu haben: Er wollte Helldivers 2 starten und hat eine Fehlermeldung erhalten (CE-117773-6). Daraufhin habe er versucht, seine Spiele-Lizenzen wiederherzustellen und genau das soll wohl dazu geführt haben, dass er anschließend gar keinen Zugriff mehr auf seine digitalen Spiele hatte.

Dementsprechend rät er dringend davon ab, auf der PS5-Konsole die Lizenzen wiederherzustellen. Oder zumindest sollten alle, die das beabsichtigen, vorher ganz genau überprüfen, ob in ihrem Käufe-Tab der Spiele-Bibliothek auch wirklich alle gekauften Spiele ordnungsgemäß aufgelistet sind.

Jetzt steckt er fest: Immer, wenn der User ein installiertes Spiel starten will, geht das nicht. Bereits gekaufte Titel soll er laut seiner PS5 erneut kaufen oder neu via PS+ hinzuzufügen, nur um dort dann angezeigt zu bekommen, dass er sie bereits besitzt. Redditor dSuds2342 befindet sich also in einer Zwickmühle und bisher konnte ihm auch der PlayStation-Support nicht helfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In diesem Fall besteht das Problem erst seit Ende Februar, es gibt aber wohl auch noch einige andere Betroffene, die teilweise schon seit November nicht mehr auf ihre Spiele zugreifen können. Der Bug scheint so selten und speziell zu sein, dass es bisher wohl einfach noch keine flächendeckende Lösung dafür gibt. Was natürlich sehr frustrierend für diejenigen ausfällt, die davon betroffen sind.

Manche Accounts schon wiederhergestellt: Im Netz kursieren allerdings mittlerweile auch Beiträge von Leuten, denen offenbar geholfen werden konnte (via: Reddit). Anscheinend hat es etwas gebracht, sich an den offiziellen Sony-Support zu wenden. Teilweise wurden die Menschen aber wohl gar nicht benachrichtigt, dass ihre Bibliotheken wiederhergestellt wurden.

Das könnt ihr tun: Überprüft in der PlayStation-App oder auf der PSN-Webseite eure Spiele-Bibliotheken. Wenn dort Titel fehlen, solltet ihr euch ansehen, ob sie in eurer Kauf-Historie auftauchen. Wenn es dort Unterschiede geben sollte, stimmt wahrscheinlich irgendetwas nicht. Seht am besten trotzdem davon ab, eure Lizenzen wiederherzustellen und wendet euch an den PlayStation-Support.

Habt ihr auch solche Probleme mit euren digitalen PS5-Spielen? Woran könnte es bei euch gelegen haben, was hat vielleicht dagegen geholfen?