Eure PlayStation-Statistik 2021 ist da und kostenlose PSN-Avatare gibt's auch

Auch wenn 2022 schon im vollen Gange ist, lässt euch Sony wie in den Jahren zuvor das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Im PlayStation Wrap-Up könnt ihr euch eure personalisierte Statistik von der PS4 und PS5 anzeigen lassen. Wir zeigen, was euch erwartet und wie das Ganze funktioniert.

So bekommt ihr eure PlayStation-Statistik 2021

Es ist ganz einfach: Für eure persönliche Statistik müsst ihr euch auf der offiziellen Seite mit eurer PSN-ID einloggen. Schon sollte alles normal angezeigt werden. Falls aber ein Fehler auftauchen sollte, dann beachtet, dass ihr alle der folgenden Bedingungen erfüllen müsst, um an der Statistik teilzunehmen:

Ihr benötigt einen PSN-Account in einer der teilnehmenden Regionen (der deutschsprachige Raum gehört dazu).

Ihr müsst älter als 18 Jahre sein.

Ihr müsst zwischen dem 01. Januar und dem 31. Dezember 2021 mehr als 10 Stunden auf der PS4 oder PS5 gezockt haben.

Ihr müsst auf eurer Konsole zugestimmt haben, dass PlayStation eure "Vollständigen Daten" und eure "zusätzlichen Daten" erfassen darf. Nur dann funktioniert auch der Jahresrückblick.

Das wird euch in der PS4- und PS5-Statistik gezeigt

Sobald ihr drin seid, könnt ihr euch zu den folgenden Themen eure Statistik anzeigen lassen:

Insgesamte Spielzeit in Stunden

Stundenaufteilung

Anzahl der gespielten Spiele

Eure Top-Spiele 2021

Anzahl der gesammelten Trophäen

Anzahl der eingelösten PS Plus-Spiele

Allgemeine Statistiken: Immer wieder mitten im Wrap-Up eingestreut findet ihr auch globale Erhebungen, was Leute in bestimmten Spielen gemacht haben. So könnt ihr sehen wie andere Ratchet & Clank: Rift Apart und Returnal gespielt haben.

Holt euch das kostenlose Avatar-Paket ab

Hat alles geklappt und ihr konntet euch die persönliche Statistik anzeigen lassen, dann solltet ihr nach ganz unten auf der Seite scrollen. Dort wartet nämlich noch ein personalisierter Code für dieses Avatar-Paket:

So löst ihr es ein: Klickt auf der Seite auf den großen Button "Sichere dir deine Vorteile". Dann sollte ein weiteres Fenster mit einem PSN-Code aufploppen. Diesen könnt ihr dann entweder auf eurer Konsole oder direkt über den "Einlösen"-Button unter dem Code anwenden. Schon habt ihr Zugriff auf die besonderen Avatare der PlayStation-Statistik 2021.

Wie sieht bei euch die Statistik aus? Welches Spiel habt ihr 2021 am meisten auf der PlayStation gezockt?