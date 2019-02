PlayStation - Zukünftig mehr exklusive Multiplayer-Spiele möglich

Schaut man sich die Liste der exklusiven Spiele für die PS4 an, fällt eine Sache sofort auf. Egal ob God of War, Horizon Zero Dawn oder Uncharted 4, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, alle Spiele haben eines gemeinsam: Es sind Singleplayer-Spiele, in denen die jeweilige Geschichte von großer Bedeutung ist.

Damit stellt sich Sony gegen den Trend vieler Publisher, die mehr und mehr auf Online-und Multiplayer-Spiele setzen. Diese sucht man auf der PS4 abseits von Multiplattform-Titeln nahezu vergeblich. Eine Ausnahme bildet der wenig bekannte und erfolglose Third-Person-Shooter Drawn to Death.

Laut PlayStation-Chef Shawn Layden könnte sich das in Zukunft allerdings ändern. Das zumindest geht aus einem Interview mit den Business Insider hervor.

Exklusive Multiplayer-Spiele möglich

Anfang der Woche machte Layden bereits deutlich, es wird kein eigenes Battle Royale-Spiel von Sony geben. Die Welt habe bereits alle Battle Royales, die sie aktuell braucht. Das bedeutet allerdings nicht, dass man auch weiterhin auf eigene Multiplayer-Spiele verzichten wird.

Dabei bezieht sich der PlayStation-Chef auf Titel wie GTA Online und Call of Duty.

"Die Worldwide Studios haben sich sehr auf Spiele konzentriert, die von einer starken Geschichte angetrieben werden. Die Kraft der Narrative. Große, spektakuläre Erfahrungen. Allerdings haben wir nicht viel für den Multiplayer gemacht, wie ich denke. Das ist ein Bereich, in dem wir in Zukunft wahrscheinlich mehr auf uns aufmerksam machen werden."

Zwar sind die Aussagen von Layden noch recht vage. Gut möglich ist aber, dass zum Start der PlayStation 5 exklusive Multiplayer-Spiele wieder mehr in den Fokus von Sony rücken und das Portfolio ergänzen.

Würdet ihr euch über exklusive Multiplayer-Spiele für die PS5 freuen?