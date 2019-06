Patente und Markeneintragungen können so einiges über kommende Spiele oder sogar Hardware verraten. Das dachten sich auch Pokémon-Fans, als die Webseite Japanese Nintendo einen Markeneintrag der Pokémon Company fand, der der Firma den Namen PokéGenic sicherte.

Da sich das sehr nach einer Mischung aus "Pokémon" und "Photogenic" anhörte, stiegen die Hoffnungen auf einen Nachfolger des beliebtesten Pokémon-Fotospiels überhaupt: Pokémon Snap. Der wahre Grund für den Eintrag war jedoch ein anderer.

Auf der Seite der Markeneintragungen wurden mehrere Verwendungszwecke eingetragen, was schonmal erste Hinweise auf die tatsächliche Nutzung geben könnte. Ausstellungen, Auftritte, Bildung Kultur und Unterhaltung werden genannt.

Daraufhin varrierten die Spekulationen zwischen neuen Spielen wie Snap 2 und einem möglichen Hygiene-Programm. Schließlich sollen auch Apps wie Pokémon Home oder Pokémon Sleep die Gesundheit ihrer Nutzer verbessern. Aber auch da lagen die Fans falsch.

Aufklärung kam dann durch den Tweet eines Pokémon-Experten, der mit knapp 250 Zeichen alle Hoffnungen zunichte machte.

Seen a lot of people read a bit into the recently found trademark "PokéGenic". This is something that was already known.



In the Pikachu Outbreakchu event in Yokohama this August, there are to be photo spots which they are calling "PokéGenic".



That's all.