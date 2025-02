Beliebter Pokémon-Anime ist jetzt ohne Netflix-Abo gratis auf YouTube, aber ihr müsst euch beeilen

Enton spielt in Die Pokémon-Concierge eine ziemlich große Rolle und ihr könnt die Serie jetzt gratis streamen.

Gute Neuigkeiten für Pokémon- und Serien-Fans: Die Netflix-Serie Die Pokémon-Concierge könnt ihr jetzt komplett kostenlos sehen. Das niedliche Abenteuer rund um Concierge Haru, die frisch in einem Pokémon-Resort anfängt zu arbeiten, steht für begrenzte Zeit vollständig auf YouTube zur Verfügung. Dort könnt ihr die gesamte erste Staffel anschauen, aber nicht für immer. Möchtet ihr die Serie nachholen, habt ihr nicht mehr allzu viel Zeit.

Die Pokémon-Concierge kann jetzt gratis auf YouTube gestreamt werden

Darum geht's: Die Pokémon-Concierge ist eine Netflix-Produktion aus Japan und wurde am 28. Dezember 2023 auf der Streaming-Plattform veröffentlicht. Die Anime-Serie setzt auf Stop Motion und sieht nicht nur richtig cool aus, sondern wurde auch von Fans und Kritik äußerst wohlwollend aufgenommen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer dazu ansehen:

1:51 Pokémon Concierge - Erster Trailer zur neuen Netflix-Serie

Was passiert in der Serie? Die Pokémon-Concierge dürfte vom Kurzfilm Pikachus Ferien inspiriert worden sein und dreht sich um Haru. Die arbeitet in einem Pokémon-Resort, in das Pokémon gemeinsam mit ihren Besitzer*innen einchecken, um sich zu erholen. Haru muss einige Herausforderungen bestehen und erst einmal herausfinden, wie welche Gäste zufriedengestellt werden können.

Ab sofort auf YouTube: Hier könnt ihr euch die erste Staffel Die Pokémon-Concierge auf YouTube ansehen.

Aber es gibt einen Haken: Die Anime-Serie steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Stattdessen müsst ihr euch mehr oder weniger beeilen. Ihr könnt die vier Episoden nämlich nur noch bis zum 9. März kostenlos und ohne Netflix-Abo ansehen. Danach müsst ihr wieder auf den Bezahl-Service zurückgreifen. Aber zum Glück fällt Die Pokémon-Concierge mit vier Folgen ja recht kurz aus, also sollte das einwandfrei schaffbar sein.

Leider nur auf Englisch: Das zweite Problem mit dem Gratis-Stream auf YouTube besteht darin, dass es sich dabei um die englischsprachige Synchronisation handelt. Ihr müsst also relativ gut Englisch verstehen, wenn ihr euch Die Pokémon-Concierge in dieser Form anschauen wollt. Tatsächlich besteht leider auch keine Möglichkeit, Untertitel auf Deutsch dazuzuschalten.

Da kommt noch mehr: Es soll nicht bei der einen Staffel bleiben. Die Pokémon-Concierge war so ein großer Erfolg, dass eine zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben wurde. Wir wissen zwar noch nicht, wann die erscheinen soll oder um wie viele Episoden es sich dann handelt, aber zumindest geht es mit der putzigen Anime-Serie auf jeden Fall weiter.

Schaut ihr euch Die Pokémon-Concierge jetzt kostenlos auf YouTube an, schreckt euch die Sprachbarriere ab oder habt ihr die Serie sowieso schon gesehen?