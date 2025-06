Ein Trainer im Pokémon-Anime hat ein Team, das nur aus Legendaries besteht, und niemand weiß warum

Ähnlich wie bei Darkrai ist auch stets ein Auge von Tobias verdeckt. (Bild: © The Pokémon Company)

Wenn ihr schon einmal einen Pokémon-Film geschaut habt, werdet ihr gesehen haben, was für eine besondere Rolle die legendären Taschenmonster einnehmen. Meistens drehen sich die Filme sogar um die Legendaries, weil die so mächtig sind, dass sie sogar Einflüsse auf die Umwelt haben. Deswegen ist es etwas Besonderes, dass ein Trainer gleich mehrere von ihnen in seinem Team hat.

Tobias: Der Trainer, dessen Team aus legendären Pokémon besteht

Der mysteriöse und mächtige Trainer, dessen Team womöglich rein aus legendären Pokémon besteht, nennt sich Tobias und taucht im Anime Pokémon – Die TV-Serie: Diamant und Perl auf.

Tobias kommt in den Folgen 650 (Staffel 13, Folge 25) bis 657 (Staffel 13, Folge 32) vor und ist einer der Teilnehmenden der Sinnoh-Liga, bei der auch Ash, Barry und Paul mitmachen. Das Team von Tobias besteht aus den folgenden Pokémon:

Darkrai

Latios

Weil Tobias in der Sinnoh-Liga im finalen Kampf als Sieger hervorgeht, ohne alle seine Pokémon benutzen zu müssen, bekommt das Publikum leider nie sein gesamtes Team zu Gesicht. Ash ist der einzige Trainer im Turnier, gegen den Tobias im Halbfinale nach Darkrai mit Latios ein zweites Pokémon in den Kampf schicken muss.

Dass ein Darkrai sämtliche nicht-legendären Pokémon im Turnier besiegt, ist im Anime durchaus denkbar. Im zehnten Pokémon-Film Der Aufstieg von Darkrai ist es sogar fähig, sämtliche Pokémon in einer Stadt in den Schlaf zu versetzen und ihnen ungewöhnliche Kräfte zu verleihen, mit deren Hilfe sie die Realität manipulieren. Darkrai nimmt es im Film sogar mit den Raum-Zeit-Göttern Dialga und Palkia auf, unterliegt den beiden Pokémon aber am Ende des Tages.

Bei der Macht, die legendäre Pokémon im Anime und in den Filmen besitzen, ist es nachvollziehbar, dass sie kaum von Trainern geführt werden. Deswegen ist es umso mysteriöser, dass ein zufälliger Trainer in einem Turnier gleich zwei von ihnen zeigt.

Natürlich könnte Tobias stellvertretend für die Spieler*innen stehen, die ihre Teams im Verlauf der Spiele mit legendären Pokémon füllen. Während manche Personen die seltenen Taschenmonster nach dem anstrengenden Fangprozess in den Boxen versauern lassen, vermöbeln andere Trailer gesamte Regionen (und Top-4-Mitglieder) mit ihnen.

Was macht ihr mit legendären Pokémon? Und welche habt ihr bereits fest in eure Teams aufgenommen?