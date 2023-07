151 Pokémon kombiniert in einer Kreatur. Ein Bastler hat genau das vor.

Passionierte Videospiel-Fans kommen oft auf abgefahrene Ideen. Sie bauen beispielsweise Entwickler aus Pappe nach, die dann als Endboss fungieren oder zeichnen Pokémon als furchteinflößende Horror-Monster.

Um Pokémon dreht es sich auch bei der Idee von Reddit-User TB_Mumpitz. Der hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, alle 151 Taschenmonster der ersten Generation digital zusammenzukleben – ja, ihr habtrichtig gelesen. Er plant also gewissermaßen den Rattenkönig des Pokémon-Universums und hat damit auch schon angefangen.

1 neues Pokémon pro Tag

Auf Reddit lässt er uns an seinem Experiment teilhaben. Mumpitz will dabei nicht alle Monster auf einmal kombinieren, sondern fügt seiner Kreatur pro Tag lediglich ein neues Exemplar hinzu. Er lässt die Community entscheiden, welches Pokémon als nächstes eingebaut wird, das Monster mit den jeweils meisten Upvotes kommt dann hinzu.

An jedem Tag zeigt er direkt den Status Quo der Kreatur, die aktuell unter anderem aus Garados, Onix und Voltobal besteht. Das aktuellste ist das vom 22. Tag, schaut es euch an:

In ein paar Monaten fertig

Ziemlich cool und gleichzeitig auch etwas beängstigend oder? Angesichts der Tatsache, dass hier gerade mal knapp 13 % der geplanten Pokémon enthalten sind, bekommt man jedenfalls schon eine grobe Vorahnung, was da am Ende für ein Monster herauskommen wird. Nämlich vermutlich eins, das man so noch nie gesehen hat.

Bis dahin wird es aber noch etwas dauern. Sollte Mumpitz mit seinem derzeitigen Pensum weitermachen, wird seine Kreatur ungefähr Ende Oktober/Anfang November fertig gestellt sein. Und wir werden dann mit ziemlicher Sicherheit nochmal ein Update zu diesem Projekt geben.

Im aktuellen Pokémon-Spiel Karmesin & Purpur könnt ihr zwar keine Monster zusammenkleben, sie dafür aber wie üblich fangen, sammeln und mit ihnen kämpfen. Ende des Jahres erscheint ein großer zweigeteilter DLC, der euch in zwei komplett neue Areale – nämlich die Kitakami-Provinz sowie die Blaubeer-Akademie auf dem Meer – schickt. Der DLC ist bereits im eShop vorbestellbar.

Wie gefällt euch die Pokémon-Kreatur und welchen Namen würdet ihr ihr geben?