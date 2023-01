Elden Ring-Fan macht From Software-Präsidenten zu 6 Meter großen Bossgegner aus Pappe

Hidetaka Miyazaki ist für viele Fans der From Software-Spiele mittlerweile so etwas wie ein Heiliger. Schließlich erdachte der Entwickler, der mittlerweile der Präsident des Studios ist, die Dark Souls-Reihe und hatte natürlich bei Elden Ring, das im letzten Jahr sämtliche Rekorde brach, seine Finger im Spiel. Einige Fans zeigen ihre Verehrung auf etwas seltsame Art und Weise, so auch Tobyn Jacobs.

Der nennt sich im Internet MeanForce1 und postete auf Reddit ein Bild seiner aktuelle Kreation. Und das ist nichts geringeres als eine knapp 6 Meter (!) große Pappfigur des Porträts von Hidetaka Miyazaki. In der Aufnahme posiert er mit einem Schwert vor der Figur und durch Einblendungen von den markanten Elden-Ring-Anzeigen wie Energie und Items sieht es so aus, als würde Miyazaki hier als Bossgegner in seinem eigenen Spiels auftreten.

Großer Zeit- und Kostenaufwand

Ziemlich beeindruckend, findet ihr nicht auch? Es ist übrigens nicht Jacobs' erstes Werk aus Pappe oder Papier. So baute er in der Vergangenheit bereits unter anderem Noelle aus Genshin Impact als Papiermodell nach und verewigte auf ähnliche Art und Weise auch den ehemaligen CEO von Nintendo Amerika, Reggie-Fils-Aime – allerdings deutlich größer.

Gamesradar gegenüber sprach Jacobs unter anderem über die Zeit und die Kosten solcher Projekte. An einer Figur der Größe von Miyazaki arbeitet der Künstler laut eigener Angabe zwischen sechs und zwölf Stunden, was für unsere Laien-Ohren nach gar nicht mal viel klingt. Ganz anders jedenfalls als die Kosten, die er für Druckequipment investiert hat. Das sind nämlich laut Jacobs schlappe 30.000 Dollar. 2023 plant der Künstler übrigens schon ein Projekt mit einer 30 (!) Meter großen Figur.

Mehr Kurioses zum Thema Elden Ring

Elden Ring erschien Ende Februar 2022 und sorgte für den wohl größten Paukenschlag des vergangenen Spielejahres. Denn From Software gelang es mit dem Titel, die Stärken der Dark Souls-Spiele wie ein packendes Kampfsystem und fordernde Gegner in eine offene Spielwelt zu katapultieren, in der es an jeder Ecke etwas zu entdecken und neue Herausforderungen gibt.

In unserem Test zu Elden Ring vergaben wir eine 94er-Wertung, auch die Meinung der meisten anderen Kritiker*innen und der Spielerschaft war einhellig euphorisch. Spätestens mit diesem Titel haben sich From Software und Hidetaka Miyazaki also ein Denkmal gesetzt – was manche Fans ganz offenbar zu ungewöhnlichen Huldigungen hinreißt.

Was sagt ihr zu der Pappfigur?