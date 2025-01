Fan zeichnet Deutschland als neue Pokémon-Map, Brandenburg ist die Wüstenregion und sogar Bielefeld ist mit drauf

Wie könnte eine Pokémon-Spielwelt aussehen, die auf Deutschland basiert?

Die Pokémon-Reihe hat in ihren vielen Ablegern schon etliche Regionen besucht, die grob an reale Länder angelehnt sind. Dazu gehören unter anderem die Kanto-Region in Japan, Schwert und Schild schicken uns nach England und die aktuelle Generation basiert auf Spanien bzw. der iberischen Halbinsel.

Eine deutsche Map gab es bisher offiziell noch nicht. Wie die ungefähr aussehen könnte, hat nun u/aspiringhimbo1 auf Reddit entworfen. Dabei kommt eine mögliche Spielwelt heraus, die einige kleine Details versteckt.

Nicht verwirren lassen: Die Karte ist auf den Kopf gedreht, um die Darstellung „interessanter“ zu machen. Im Großen und Ganzen stimmen die Proportionen einigermaßen, aber allzu genau solltet ihr es natürlich nicht nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Stilistisch hat uns das Werk an die klassischen Karten aus den offiziellen Nintendo-Spieleberatern erinnert, die ihr vielleicht noch von Silber/Gold und Co kennt. Während die Outlines per Hand auf dem Papier entstanden sind, folgten die Details nach einem Scan und mit einem Zeichentablet am Rechner, wie der Künstler in den Kommentaren berichtet.

Es gibt Länder, wo was los ist

Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dass Brandenburg eine Wüste ist. Das ist lustig. Tatsächlich stecken aber einige konkrete Überlegungen dahinter. Der trockene Bereich mit kleinen Kakteen und schier endloser Ödnis basiert laut eigener Aussage auf der Lieberoser Heide, die für ihren sandigen Boden bekannt ist. Ein Teil dieses Gebiets wird in der Realität Lieberoser Wüste genannt und dort sieht es tatsächlich genauso aus, wie es klingt.

Die kleine Stadt im Zentrum der Karte „basiert lose auf Bielefeld“. Gags darüber, dass es Bielefeld nicht gibt, sparen wir uns an dieser Stelle. Wir haben ja nicht mehr 2010. Weiterhin gibt es noch einige Details mehr zu entdecken: vom Ruhrgebiet, mehreren Höhlen, dem Schwarzwald und einem Tagebau im Westen über Heidelberg und München weiter im Süden.

In den Kommentaren wird auch schon darüber spekuliert, was die DLC-Region sein könnte. Die Antwort scheint klar: Sylt! „Für den günstigen Preis von 600 Euro“ würde sich die Insel als separate Map tatsächlich ausgezeichnet anbieten, heißt es nachvollziehbarerweise in den Kommentaren. Was denkt ihr?

Welche Pokémon gäbe es in der deutschen Region?

Auch wenn sich die Karte auf die Geografie konzentriert, gibt es auch ein paar Ideen zu möglichen Pokémon in der Region. Ein Wolpertinger wird beispielsweise aus der Community vorgeschlagen. Und Ideen für die drei Starter sind auch mit dabei:

Mögliche deutsche Starter-Tiere

Typ Pflanze: Haselmaus

Haselmaus Typ Feuer: Kuh

Kuh Typ Wasser: Molch

Theoretisch gäbe es viele Möglichkeiten für neue Kreationen. Denkbar wären auch Tiere, die auf klassischen Märchen basieren. Ein kleiner Wolfswelpe, der sich später zum großen Wolf im Großmutter-Kostüm entwickelt oder ein Frosch, der später König wird, würden sich jedenfalls wunderbar anbieten.

Was denkt ihr: Welche Regionen und Pokémon würdet ihr gerne in einem kommenden RPG-Teil sehen, der auf Deutschland basiert?