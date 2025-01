Nach 25 Jahren Pokémon haben ich erst verstanden, warum Jessie von Team Rocket so eine ausgefallene Frisur hat - und es ergibt total Sinn

Seit Beginn an ist die ausgefallene Frisur von Jessie ihr Markenzeichen. (Bild: The Pokémon Company)

Jessie, James und Mauzi von Team Rocket gehören zu Pokémon dazu, wie das Amen in der Kirche. Seit Beginn der Anime-Serie, die in Deutschland 1999 startete, versuchen sie vergebens Ash sein Pikachu abzuluchsen. Und auch wenn sie zu den "Bösen" gehören, sind sie durch ihre charmante Art vielen Pokémon-Fans sehr ans Herz gewachsen – darunter auch mir.

So gut wir das Trio aber auch kennen mögen, gibt es eine Sache zu Jessie, die für euch womöglich genauso neu ist, wie für mich – und das nach über 25 Jahren!

Denken wir an Jessie, James und Mauzi, fallen uns vor allem folgende Dinge ein: Die klassischen "Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen"-Abgänge und natürlich Jessies Markenzeichen: ihre pinkfarbenen Haare, die (fast) immer Wind und Wetter standhalten.

Ihre Frisur wurde aber allem Anschein nach nicht einfach willkürlich oder aus modischen Gründen so entworfen. Vielmehr steckt hinter ihrer Form ein ganz spezieller Zweck. Mit ihr kann sie so nämlich den Buchstaben "R" für Team Rocket formen.

Während das Trio in der Serie immer wieder ihren berühmten Spruch aufsagt, verrenken sich die Rüpel auch gerne mal. Ab und an formt Jessie dabei (manchmal auch zusammen mit James) ein "R". Hier ein paar Beispiele:

Der Anime mit Ash ist zwar mittlerweile vorbei, mit der finalen Staffel wurde unser langjähriger Held aber gebührend verabschiedet – Team Rocket war da natürlich auch am Start:

Als ich mit meinen Kolleg*innen kürzlich über den Pokémon-Anime sprach, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als der Fakt über Jessies Frisur angesprochen wurde. Zwar ist die R-Pose nach all den Jahren schon so einigen Fans aufgefallen, dass es aber trotzdem bisher nicht alle mitbekommen haben, beweisen auch die vielen Kommentare unter diversen Social Media-Post zu dem Thema. Aussagen wie "Das ist mir nie aufgefallen, was zum Teufel!", sprechen mir tief aus der Seele.

Denn seit der ersten Folge habe ich Pokémon damals im Fernsehen akribisch verfolgt. Jessie war für mich allgegenwärtig, ihre Frisur hat größten Wiedererkennungswert. Und doch fiel es mir all die Jahre nicht auf, dass sie so konzipiert war, um damit gelegentlich ein "R" für Team Rocket zu formen. Dabei habe ich ihr dabei doch unzählige Male zugesehen.

Aber gut, als Kind nimmt man halt nicht immer alles wahr und macht sich über solche Dinge auch nicht unbedingt Gedanken. Und da ich schon lange kein Pokémon mehr schaue, erfolgte dieser erleuchtende Moment eben erst viele Jahre später.