Dieser neue TikTok-Filter verrät euch endlich, welches Pokémon eure Katze ist

Hier haben wir es definitiv mit einer Katze vom Typ Relaxo zu tun.

In jeder Katze steckt auch ein kleines Monster, zumindest dann, wenn sie mal wieder mit dreckigen Pfoten über den frisch gewienerten Küchenboden stromert oder das letzte Stück Thunfischpizza aus dem Pappkarton mopst.

Um welche Art von Monster es sich aber genau bei eurem Maunzer handelt, könnt ihr jetzt dank eines TikTok-Filters ganz einfach herausfinden. Wie das funktioniert und auch, wie wholesome das Ergebnis aussieht, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

TikTok-Filter verrät, welches Pokémon eure Katze ist

Den Filter haben wir im TikTok von "Shadow.the.house.panther" entdeckt. Sie zeigt wie einfach es ist herauszufinden, welches Pokémon eure Katze ist. Schaut mal hier:

Und so geht's: Um den Tiktok-Filter selbst auszuprobieren, klickt ihr im Video unten links auf "Which pokemon is your cat". Nun bekommt ihr noch viele weitere Videos mit dem Katzenfilter angezeigt und könnt ihn über die rote Einblendung "Diesen Effekt benutzen" am unteren Bildschirmrand aktivieren. Achtet nur darauf, dass ihr der App eure Smartphone- bzw. Tablet-Kamera freigebt.

Ein kleiner, süßer Gag

Falls ihr euch fragt, ob hinter der Zuordnung ein bestimmtes System steckt: Wie bei vielen TikTok-Filtern ist die Auswahl willkürlich bzw. geschieht frei nach einem Zufallsprinzip. Das Ganze ist also mehr ein kleiner, süßer Gag, nicht mehr und nicht weniger. Insgeheim wissen wir ja auch, dass in jeder Katze ein Relaxo schlummert.

Habt ihr den Filter selbst ausprobiert, dann verratet uns, welches Pokémon eure Katze ist?