Jetzt wissen wir auch, wieso die beiden Folgen zu der damaligen Zeit lieber nicht ausgestrahlt wurden.

Pokémon-Fans suchen schon eine ganze Weile nach zwei Episoden der Anime-Serie. Die wurden seinerzeit zwar groß angekündigt, aber dann nie ausgestrahlt. Was einfach daran liegt, dass zu diesem Zeitpunkt in Japan ein schweres Erdbeben zur Fukushima-Katastrophe geführt hat. Nun wurden die Drehbücher ausgegraben: Die beiden Anime-Folgen ebnen eine komplette Stadt ein und fallen sehr dramatisch aus.

Pokémon-Folgen: Wegen Fukushima wurden sie nie ausgestrahlt, jetzt gibt es zumindest die Drehbücher

Darum geht's: Ursprünglich sollten "Team Rocket vs Team Plasma Part 1 und 2" als Doppelfolge des Pokémon-Anime am 17. und 24. März 2011 in Japan ausgestrahlt werden. Sie wären Episode 23 und 24 von Pokémon the Series: Black & White gewesen, aber daraus wurde nie etwas.

Wegen Fukushima gecancelt: Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat sich am 11. März 2011 das Tōhoku-Erdbeben ereignet und eine Tsunami-Flutwelle ausgelöst. Was zum anschließenden Fukushima-Unglück führte, bei dem ein Atomkraftwerk beschädigt wurde.

Was genau in den beiden Anime-Folgen passiert, war bisher ziemlich unklar. Fans wussten nur, dass es irgendwie unpassend gewesen sein muss, diese beiden Episoden so kurz nach diesem Unglück auszustrahlen. Sie wurden dann tatsächlich nie gezeigt (und rückwirkend aus der Serie weg-erklärt), es gab aber diesen Teaser-Trailer:

Das kurze Video macht dann auch schon ganz gut deutlich, wieso die Verantwortlichen es für sinnvoll gehalten haben, die beiden Folgen lieber nicht so kurz nach der Katastrophe auszustrahlen.

Der Grund: Offenbar gibt es sehr viel Zerstörung zu sehen und eine Art Druck- oder Energiewelle macht mindestens eine Stadt dem Erdboden gleich.

Jetzt gibt es die Drehbücher: 12 Jahre später wurden nach langem Hin und Her sowie einer Spendenkampagne Scans der beiden Drehbücher für die Folgen veröffentlicht. Ihr könnt sie euch hier bei Google Drive herunterladen beziehungsweise durchlesen. Es gibt auch eine englischsprachige Übersetzung, die allerdings stellenweise etwas holprig klingt (via: VGC).

In den Drehbüchern der beiden Pokémon-Folge geht es um den Versuch von Team Rocket, den sogenannten Meteoniten zu klauen. Dabei handelt es sich um ein sehr mächtiges, aber auch instabiles Teil.

Was diese Instabilität nach sich zieht, liegt offensichtlich zu nah an den Ereignissen des Fukushima-Unglücks: Der Meteonit sorgt laut Script für eine gewaltige Energiewelle, durch die eine ganze Stadt in Mitleidenschaft gezogen wird.

Habt ihr die Drehbücher gelesen? Glaubt ihr, die beiden Folgen werden irgendwann irgendwie nochmal zu sehen sein?