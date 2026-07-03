Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Vier Monate nach Release fehlt immer noch ein versprochenes Feature

Es ist schön die Pokémon Klassiker wieder spielen zu können. Aber sie sollten schon alle versprochenen Features enthalten.

Mit Pokémon Feuerrot und Blattgrün landete Nintendo Anfang des Jahres einen echten Erfolg auf der Switch. Obwohl die beiden Spiele ursprünglich vor über 20 Jahren erschienen sind, verkauften sich die Neuauflagen für Switch und Switch 2 innerhalb weniger Wochen mehr als vier Millionen Mal.

Eines der wichtigsten Versprechen zum Release ist allerdings bis heute nicht eingelöst.

Pokémon HOME lässt weiter auf sich warten

Schon vor der Veröffentlichung kündigte Nintendo an, dass Pokémon Feuerrot und Blattgrün künftig mit Pokémon HOME kompatibel werden sollen.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

Die App dient mittlerweile als zentrale Sammelstelle für Pokémon aus verschiedenen Spielen und ermöglicht es, seine Monster zwischen unterstützten Titeln zu übertragen.

Gerade für langjährige Fans war das einer der wichtigsten Gründe, noch einmal nach Kanto zurückzukehren. Schließlich könnten Pokémon aus Feuerrot und Blattgrün dadurch auch in neueren Spielen weiter genutzt werden.

Vier Monate nach dem Release fehlt von dem Feature allerdings weiterhin jede Spur.

Nintendo hüllt sich in Schweigen

Nintendo und The Pokémon Company haben bislang keinerlei Informationen zum aktuellen Stand der HOME-Unterstützung veröffentlicht.

Dabei war der Start der Neuauflagen ein voller Erfolg. Trotz ihres Alters erreichten Feuerrot und Blattgrün schon kurz nach dem Release Millionenverkäufe.

Warum sich die HOME-Unterstützung verzögert, ist nicht bekannt. Möglich ist allerdings, dass die Umsetzung aufwendiger ausfällt als zunächst gedacht. Schließlich basieren die Neuauflagen weitgehend auf den originalen Game-Boy-Advance-Versionen und müssen erst an das moderne Speichersystem von Pokémon HOME angebunden werden.

Wer Nintendo kennt, weiß allerdings auch, dass größere Updates oft ohne große Vorankündigung erscheinen.

Gut möglich also, dass die HOME-Kompatibilität irgendwann einfach mit einem Update freigeschaltet wird. Bis dahin bleibt den Fans allerdings nur eines übrig: abzuwarten.

Habt ihr Pokémon Feuerrot oder Blattgrün auf Switch schon gespielt oder wartet ihr erst auf die HOME-Unterstützung?