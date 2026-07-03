Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Vier Monate nach Release fehlt immer noch ein versprochenes Feature

Einer der wichtigsten Gründe, sich die Neuveröffentlichungen zu kaufen, ist immer noch nicht im Spiel.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
03.07.2026 | 17:30 Uhr

Es ist schön die Pokémon Klassiker wieder spielen zu können. Aber sie sollten schon alle versprochenen Features enthalten. Es ist schön die Pokémon Klassiker wieder spielen zu können. Aber sie sollten schon alle versprochenen Features enthalten.

Mit Pokémon Feuerrot und Blattgrün landete Nintendo Anfang des Jahres einen echten Erfolg auf der Switch. Obwohl die beiden Spiele ursprünglich vor über 20 Jahren erschienen sind, verkauften sich die Neuauflagen für Switch und Switch 2 innerhalb weniger Wochen mehr als vier Millionen Mal.

Eines der wichtigsten Versprechen zum Release ist allerdings bis heute nicht eingelöst.

Pokémon HOME lässt weiter auf sich warten

Schon vor der Veröffentlichung kündigte Nintendo an, dass Pokémon Feuerrot und Blattgrün künftig mit Pokémon HOME kompatibel werden sollen.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Die App dient mittlerweile als zentrale Sammelstelle für Pokémon aus verschiedenen Spielen und ermöglicht es, seine Monster zwischen unterstützten Titeln zu übertragen.

Gerade für langjährige Fans war das einer der wichtigsten Gründe, noch einmal nach Kanto zurückzukehren. Schließlich könnten Pokémon aus Feuerrot und Blattgrün dadurch auch in neueren Spielen weiter genutzt werden.

Vier Monate nach dem Release fehlt von dem Feature allerdings weiterhin jede Spur.

Nintendo hüllt sich in Schweigen

Nintendo und The Pokémon Company haben bislang keinerlei Informationen zum aktuellen Stand der HOME-Unterstützung veröffentlicht.

Dabei war der Start der Neuauflagen ein voller Erfolg. Trotz ihres Alters erreichten Feuerrot und Blattgrün schon kurz nach dem Release Millionenverkäufe.

Pokémon Blattgrün-Spielerin bezwingt Top 4 nur mit einem Pummeluff - und reizt das Gameplay clever aus
von Linda Sprenger
Moment mal, wenn ihr in Pokémon Feuerrot/Blattgrün ein Porygon im Casino kauft, gehört euch das eigentlich gar nicht
von David Molke

Warum sich die HOME-Unterstützung verzögert, ist nicht bekannt. Möglich ist allerdings, dass die Umsetzung aufwendiger ausfällt als zunächst gedacht. Schließlich basieren die Neuauflagen weitgehend auf den originalen Game-Boy-Advance-Versionen und müssen erst an das moderne Speichersystem von Pokémon HOME angebunden werden.

Wer Nintendo kennt, weiß allerdings auch, dass größere Updates oft ohne große Vorankündigung erscheinen.

Gut möglich also, dass die HOME-Kompatibilität irgendwann einfach mit einem Update freigeschaltet wird. Bis dahin bleibt den Fans allerdings nur eines übrig: abzuwarten.

Habt ihr Pokémon Feuerrot oder Blattgrün auf Switch schon gespielt oder wartet ihr erst auf die HOME-Unterstützung?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokemon Blattgrün

Pokemon Blattgrün

Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Vier Monate nach Release fehlt immer noch ein versprochenes Feature

10.05.2026

Pokémon Blattgrün-Spielerin bezwingt Top 4 nur mit einem Pummeluff - und reizt das Gameplay clever aus

04.05.2026

Moment mal, wenn ihr in Pokémon Feuerrot/Blattgrün ein Porygon im Casino kauft, gehört euch das eigentlich gar nicht

30.04.2026

Pokémon Blattgrün-Spieler will eigentlich nur gemütlich grinden und zieht plötzlich rotes Shiny-Garados aus dem Wasser - auf lausigem Level 16

01.04.2026

Ausgefuchster Pokémon Feuerrot-Spieler hat nach 900 Resets die Schnauze voll, programmiert kurzerhand Mini-Computer, der für ihn Shiny-Glumanda jagt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon FeuerrotBlattgrün: Vier Monate nach Release fehlt immer noch ein versprochenes Feature

vor 38 Minuten

Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Vier Monate nach Release fehlt immer noch ein versprochenes Feature
Der wichtigste Sprecher aus Ratatouille will eine Fortsetzung machen, hat aber eine Bedingung für Pixar: Muss dieselbe Energie wie Terminator 2 haben

vor 53 Minuten

Der wichtigste Sprecher aus Ratatouille will eine Fortsetzung machen, hat aber eine Bedingung für Pixar: "Muss dieselbe Energie wie Terminator 2 haben"
TCG-Fan bekommt Relaxo-Karte im Wert von 10.000 Dollar von einer guten Freundin geschenkt - obwohl sie weiß, was die wert ist

vor einer Stunde

TCG-Fan bekommt Relaxo-Karte im Wert von 10.000 Dollar von einer guten Freundin geschenkt - obwohl sie weiß, was die wert ist
Nach 7 Jahren Pause: Neues Attack on Titan-Spiel zeigt Gameplay-Trailer mit Release-Zeitraum – und kommt mit eigenem Intro von Studio Mappa

vor 2 Stunden

Nach 7 Jahren Pause: Neues Attack on Titan-Spiel zeigt Gameplay-Trailer mit Release-Zeitraum – und kommt mit eigenem Intro von Studio Mappa
mehr anzeigen