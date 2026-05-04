Moment mal, wenn ihr in Pokémon Feuerrot/Blattgrün ein Porygon im Casino kauft, gehört euch das eigentlich gar nicht

In den Pokémon-Editionen Blattgrün und Feuerrot gibt es die Möglichkeit, ein Porygon im Casino zu kaufen. Aber streng genommen solltet ihr davon eigentlich lieber die Finger lassen.

Profilbild von David Molke

David Molke
04.05.2026 | 17:37 Uhr

Das Porygon hier sieht schon von allein etwas traurig aus und das hat einen guten Grund. Das Porygon hier sieht schon von allein etwas traurig aus und das hat einen guten Grund.

Warum will der Team Rocket-Boss Giovanni eigentlich unbedingt Ashs Pikachu haben? Diese Frage hat Pokémon-Fans über Umwege zu einer anderen spannenden Überlegung geführt: In den Spielen Feuerrot und Blattgrün gibt es die Möglichkeit, im Casino ein Porygon zu erstehen. Aber ob euch das dann überhaupt wirklich gehört, steht auf einem anderen Blatt.

Team Rocket klaut Pokémon und verkauft sie dann – auch an euch

Die Casinos beziehungsweise Arcade-Hallen in den Pokémon-Spielen werden traditionell von Team Rocket betrieben. Die Gewinne, die ihr dort entweder beim Spielen ergattern oder auch schlicht kaufen könnt, sind teilweise gute und seltene Pokémon. Aber gleichzeitig eben wohl auch einfach Diebesgut.

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Auf Reddit haben einige Pokémon-Fans genau darüber debattiert. Eigentlich ging es darum, wieso Giovanni nicht einfach in den Vertania-Wald geht oder seine Untergebenen dorthin schickt, um sich irgendein anderes Pikachu zu schnappen. Überhaupt: Was treibt Team Rocket an und was stellen die Fieslinge eigentlich mit den ganzen geklauten Pokémon an?

Womöglich ist es Giovanni komplett egal, aber Jesse und James haben Ashs Pikachu schon selbst in Aktion erlebt und wissen, wie mächtig es ist. Vielleicht ist ihnen also vor allem daran gelegen, genau dieses Pokémon zu ergattern. Generell scheint das komplette Geschäftsmodell von Team Rocket aber eben zu sein, Pokémon zu klauen.

Wer die dann kauft, weiß allerdings keiner so genau. Obwohl bei näherer Betrachtung eben doch jemand in Frage kommt, der sich für all die Hehlerware interessiert: Wir, die Spieler*innen.

Klingt komisch, ist aber so. Zumindest in den Pokémon-Spielen werden die geklauten Pokémon von Team Rocket als Gewinne in den Casinos angeboten. Das würde laut einem anderen Reddit-User auch sehr gut erklären, wieso es ein Porygon im Casino von Pokémon Feuerrot und Blattgrün gibt. Wie der Reddit-User Automatic-writer9170 schreibt:

Ich habe es bis gerade eben nie realisiert. Sie haben es also von der Silph-Company während des Saffronia City-Raubzugs erbeutet und sind in Wirklichkeit überhaupt nicht mit leeren Händen wieder abgezogen. Außerdem finanziert dein Charakter quasi Verbrechen, wenn du das Porygon kaufst.

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Die Team Rocket-Handlanger sollen übrigens eigentlich nur besonders seltene und mächtige Pokémon für ihren Boss ergattern. Giovanni hat sogar schon mehrfach gezeigt, wie egal ihm spezielle Pokémon (und seine Untergebenen) sind. Die Obsession von Jesse und James rührt daher, dass sie direkt in der zweiten Folge der ersten Staffel der Pokémon-Animeserie gesehen haben, wie stark Ashs Pikachu ist.

Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass ihr eigentlich Diebesgut kauft, wenn ihr im Casino das Porygon ersteht?

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