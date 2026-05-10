Pokémon Blattgrün-Spielerin bezwingt Top 4 nur mit einem Pummeluff - und reizt das Gameplay clever aus

Die Blattgrüne Edition nur mit einem Pummeluff durchgespielt? Das hat dieser Fan geschafft.

Schon von Kindesbeinen an wurde uns beigebracht: Wer in Game Freaks Pokémon-Editionen Champ werden und die Top 4 der Pokémon-Liga bezwingen will, braucht ein breit aufgestelltes Taschenmonster-Team, das unterschiedliche Typen abdeckt.

Tja, und dann kommen da Fans wie diese Spielerin um die Ecke: Reddit-Mitglied "jigglypompom" hat Pokémon Blattgrün nach eigenen Angaben nur mit einem Pummeluff abgeschlossen. Denn die kleine rosa Knutschkugel (sorry, Kirby, dieser Spitzname passt nicht nur zu dir) sieht zwar schwach aus, ist aber ein richtig guter Allrounder.

Pummeluff schickt Top 4 im Alleingang schlafen

Leider klärt besagter Pummeluff-Ultra im dazugehörigen Reddit-Beitrag nicht konkret auf, wie das kulleräugige Normal-Pokémon zum Champ wurde.

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Wir können also nur mutmaßen: Pummeluff kann auf Route 3, also recht früh im Spiel, gefangen werden. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass "jigglypompom" ihr Lieblingspokémon tatsächlich so früh in der Story geschnappt und seitdem zum alleinigen Star ihres Teams gemacht hat.

Dafür spricht zumindest die recht kurze Spielzeit von 34 Stunden (zu sehen auf Bild 2 im oberen Post). Wir gehen also davon aus, dass der Pummel-Ultra seit Route 3 ausschließlich Pummeluff trainiert und damit womöglich auch alle Arenaleiter*innen bezwungen hat.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

Nach Abschluss der Top 4 befindet sich das kleine Monster schließlich auf Level 93 – und das ist letztendlich der Schlüssel zum Sieg: Ein derartiger Solo-Run kann nur gelingen, wenn fehlende Typenvielfalt durch Überleveln ausgeglichen wird. Hinzu kommt, dass die Kulleraugen-Powerlocke ein echter Attacken-Allrounder ist. Das ist Schlüsselfaktor Numero zwo.

Der rosafarbene Schützling von "jigglypompom" beherrscht folgende Attacken:

Rückkehr (Return) - Typ: normal: Je höher die Zuneigung des Biests zum Trainer/zur Trainerin ist, desto höher der Angriffsschaden. Und weil die Spielerin den Großteil der Zeit nur Pummeluff im Team hatte, dürfte sie hier auf einen extrem hohen Wert kommen.

Je höher die Zuneigung des Biests zum Trainer/zur Trainerin ist, desto höher der Angriffsschaden. Und weil die Spielerin den Großteil der Zeit nur Pummeluff im Team hatte, dürfte sie hier auf einen extrem hohen Wert kommen. Eisstrahl (Ice Beam) - Typ: Eis : Die größte Waffe gegen Siegfried, der auf Drachen setzt. Diese sind schwach gegen Eis.

: Die größte Waffe gegen Siegfried, der auf Drachen setzt. Diese sind schwach gegen Eis. Psychokinese (Psychic) - Typ: Psycho : Eine weitere unverzichtbare Attacke, die insbesondere bei Brunos Kampf-Pokémon hilft.

: Eine weitere unverzichtbare Attacke, die insbesondere bei Brunos Kampf-Pokémon hilft. Durchbruch (Brick Break) - Typ: Kampf - Diese Attacke durchbricht Schilde wie Reflektor oder Lichtschild.

Unterm Strich hat "jigglypompom" die Stärken von Pummeluff also clever ausgenutzt und dafür wahrscheinlich viel Geduld und Planung für ihren Solo-Run aufgewendet. Chapeau!

Die beiden Gen 1-Remakes Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht.

Mit welchen Pokémon habt ihr Feuerrot oder Blattgrün durchgezockt?