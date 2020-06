Pokémon: Game Freak rekrutiert wohl neue Leute für nächsten Hauptteil

Die Pokémon-Macher Game Freak arbeiten vielleicht schon am nächsten Hauptteil der Spiele-Reihe. Darauf könnte zumindest eine neue Stellenausschreibung hindeuten. Der Entwickler stellt nämlich neue Leute ein, insgesamt sucht der Entwickler gleich 23 Personen für offene Positionen. Unter anderem werden Programmierer oder Programmiererinnen, Producer, Designer und Künstler sowie Künstlerinnen gesucht.

Pokémon-Entwickler sucht offenbar 23 neue Leute für "neue Pokémon-Serie"

23 offene Stellen: Game Freak braucht allem Anschein nach gleich eine ganze Menge neuer Leute. Die sollen im Idealfall aus allen möglichen Richtungen kommen. Game Freak sucht nach Programmierern, Designern, Produzenten, Künstlern und noch mehr.

Neuer Hauptteil? Dem offiziellen Tweet zufolge sollen diese 23 Personen als "Kernmitarbeiter" dabei helfen, eine "neue Pokémon-Serie zu kreieren". Was genau sich dahinter verbirgt, bleibt leider noch unklar. Allerdings klingt das schon sehr stark nach einem komplett neuen Spiel.

Eventuell arbeitet Game Freak hinter den Kulissen also schon längst an einem neuen Hauptteil des Franchises. Das wäre dann ein Nachfolger zu Pokémon Schwert und Schild. Aber gleichzeitig wirkt auch überraschend, dass hier gleich von einer ganzen Serie oder Reihe die Rede ist. Es könnte sich also auch um etwas ganz anderes handeln.

Wer Interesse hat (und Japanisch beherrscht), kann sich hier im Bewerbungs-Portal von Game Freak umsehen und anmelden. Bis zum 26. Juni habt ihr dafür noch Zeit, irgendwann danach finden dann wohl die Bewerbungsgespräche statt.

In einem "Pokémon Presents"-Stream hat Nintendo übrigens just weitere Ankündigungen zu Pokémon gemacht. So wird etwa Pokémon Snap auf die Nintendo Switch kommen. Eine richtige Pokémon Direct ist für den 24. Juni angekündigt.

