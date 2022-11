Pokémon Karmesin/Purpur bricht wohl mit 20 Jahre alter Tradition und streicht bestimmte Pokémon-Art

Schon seit Mitte diesen Jahres machen Leaks zu Pokémon Karmesin/Purpur im Internet ihre Runden. Auch wenige Tage vor dem Release am 18. November scheinen sie nicht abzureißen. Der Twitteraccount Centro LEAKS hat eben diese die letzten Monate verbreitet und so nochmals bestätigt, dass die neuen Editionen wohl ein Feature streichen werden, dass es jetzt über 20 Jahre in den Pokémon-Spielen gab: Fossilien.

No Fossils - No Fun?

Fossilien und die daraus sozusagen wiederbelebten Pokémon gab es ab dem Jahr 2000 in jeder einzelnen Edition. Mit Ausnahme von Gold und Silber sogar überhaupt in jedem Spiel des Franchise und selbst dort konnte man sich ein Aerodactyl ertauschen. In Karmesin und Purpur wird auf die Dauerbrenner aber wohl erst einmal komplett verzichtet.

Darauf deuten mehrere Dinge hin. Als erstes hatte der bekannte Leaker Kaka gegenüber Centro LEAKS bestätigt, dass es in den Spielen keine Fossilien geben wird. Auch der Leak von Riddler_Khu zu den Rückkehrer-Pokémon in Karmesin und Purpur, über den wir euch bereits berichtet haben, bestätigt das. In seiner Liste fehlt dabei jede Spur der Fossilien-Pokémon.

Die Transport-Pokémon dagegen, die euch in Karmesin und Purpur sicher durch Paldea bringen, könnt ihr euch hier ansehen:

0:30 Pokémon Karmesin & Purpur - Trailer zeigt, wie ihr mit den Legendarys durch die Welt gleitet, klettert und schwimmt

Die Leaks dieser beiden Quellen haben sich zwar zuletzt sehr zuverlässig bewahrheitet, dennoch sind diese Infos wie immer mit Vorsicht zu genießen. Sollte sich all das wieder als richtig herausstellen, wäre es trotzdem immer noch möglich, dass die älteren Herren und Damen unter den Taschenmonstern etwa in einem DLC nachgeliefert werden. Die Hoffnung ganz aufgeben müssen wir also vorerst nicht.

Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen nächsten Freitag, also am 18. November für die Nintendo Switch.

Das Franchise bricht hier möglicherweise mit einer sehr langen Tradition, findet ihr das gut oder gehört ihr eher zu den Pokémon-Nostalgiker*innen?