Pokémon Karmesin + Purpur: Laut neuem Leak müssen wir wohl auf Flambirex und co. verzichten

Je näher der Release von Pokémon Karmesin und Purpur rückt, desto mehr Infos dazu finden ihren Weg in die Öffentlichkeit. Diesmal kommt die aber einmal mehr nicht von offizieller Seite, sondern von einem Leak auf Twitter.

Bekannter Twitter User mit neuem Leak

Der Twitter User Riddler_Khu, der schon in der Vergangenheit Leaks zu Pokémon Spielen gepostet hat, ist auch diesmal die ausführende Kraft. In einem neuen Bild zeigt er jetzt höchstwahrscheinlich Pokémon, die es nicht in die beiden neuen Editionen geschafft haben.

Darunter sind Pokémon aus den Regionen Einall, Kalos und Alola, also den Editionen Schwarz/Weiß, X/Y und Sonne/Mond. Am bekanntesten auf der Liste sind da wohl die Pflanzen- und Feuer-Starter aus Einall. Das bedeutet, das wir wohl zum einen auf Serpifeu und dessen Entwicklungen verzichten müssen. Zum anderen eben auch auf das riesige und beliebte Feuerschwein Flambirex, das auf Floink zurückgeht.

Natürlich sind diese Leaks mit Vorsicht zu genießen, auch wenn sich die Infos zu Pokémon von Riddler_Khu in der Vergangenheit oft bewahrheitet haben.

Auch auf Reddit wird diskutiert

Da bereits in vorherigen Editionen beliebte Taschenmonster gestrichen wurden und die Fans sich so gar nicht begeistert davon gezeigt haben, wird natürlich auch dieser Leak auf Reddit heiß diskutiert. Dabei stellte ein User auch fest, dass die anderen Pokémon auf der Liste hauptsächlich die sogenannten "aces" der Arenaleiter Einalls und deren Entwicklungen sind, also deren stärkste Pokémon.

Diese beinhalten:

Swaroness von Trainerin Géraldine

Matrifol von Trainer Artie

Kukmarda von Trainerin Aloe

Zebritz von Trainerin Kamilla

Das Affen-Trio Sodamiak, Vegimak und Grillmak von den Trainern Colin, Benny und Maik

Zuletzt fehlen dann aus dem Leak nur noch Coiffwaff, Hoopa und Meteno.

Wenn ihr jetzt ein bisschen geknickt seid, dass euer Liebling wahrscheinlich nicht dabei ist, erfahrt ihr hier in unserem Artikel, welche Taschenmonster für die neuen Editionen auf jeden Fall am Start sind.

So richtig loslegen könnt ihr dann am 18. November, das erscheinen Karmesin & Purpur für die Nintendo Switch.

Glaubt ihr dem Leak und fehlt eines eurer Favoriten?