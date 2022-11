Pokémon Karmesin/Purpur-Umfrage: Für welchen Starter entscheidet ihr euch?

Bereits im März wollten wir von euch wissen, mit welchem Starter ihr in Karmesin und Purpur losziehen werdet. Zu diesem Zeitpunkt lag bei euch das Pflanzen-Pokémon Felori klar vorne, allerdings gab es "damals" auch erst einen einzigen Trailer zum Spiel. Inzwischen haben wir wesentlich mehr Infos, darunter eine ganz entscheidend: Wir wissen jetzt, wie die Entwicklungen der Starter aussehen. Darum fragen wir jetzt noch mal alle, die im März schon abgestimmt haben, aber natürlich auch alle, die nun zum ersten Mal teilnehmen, wie eure Wahl- letztendlich ausfällt.

Felori, Krokel oder Kwaks?

Sobald ihr ins neueste Pokémon-Abenteuer aufbrecht, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Pflanzen-Pokémon Felori, das Feuer-Pokémon Krokel oder das Wasser-Pokémon Kwaks als ersten Begleiter wählt. Die Entwicklungen der Starter könnt ihr euch anschauen, wenn ihr die Bild-Tabs unten durchklickt, da wir sie aus Spoilergründen nicht vorne anstellen wollten.

Natürlich freuen wir uns auch über eure Teilnahme, wenn ihr bereits losgelegt und euren Starter schon gewählt habt. Lasst uns eure Meinungen zu den Startern außerdem gerne in den Kommentaren wissen.

Ausführlichere Infos zu den Startern und ihren Vorteilen findet ihr in unserem Artikel:

Pokémon Karmesin/Purpur-Starter: Alle Entwicklungen, beste Wahl und Stats

Das sind die Starter mit ihren Entwicklungen

Hier seht ihr Felori mit Entwicklungen:

Hier könnt ihr einen Blick auf Krokel mit Entwicklungen werfen:

Und das ist Kwaks mit Entwicklungen:

Wir sind gespannt, ob Felori dieses Mal wieder so klar die Nase vorne haben wird, wie das noch vor guten acht Monaten der Fall war. Falls ihr eure Meinung geändert habt, verratet uns doch gerne in den Kommentaren, was den Ausschlag gegeben hat. Hier könnt ihr euch außerdem nochmal die alte Umfrageauswertung anschauen.