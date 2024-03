Pokémon-Karten haben seit 26 Jahren einen schwerwiegenden Fehler auf der Rückseite und wir haben es alle nicht bemerkt

Pokebälle auf der Rückseite der Trading Cards öffnen sich auf der falschen Seite.

Mit Pokémon Trading Card Game Pocket wurde auf dem Pokémon Presents 2024-Event in der letzten Woche eine neue Mobile-App angekündigt, mit der ihr virtuell Kartenpacks öffnen, sammeln und gegen andere Spieler*innen antreten könnt.



Mit der Ankündigung des Mobile-Games macht nun aber noch eine Kuriosität bezüglich Trading Cards die Runde: Denn die Rückseite der echten Pokémon-Karten ist fehlerhaft – und die digitalen Karten des Mobile-Spiels bessern ihn aus.

Pokébälle öffnen sich auf der Kartenrückseite jetzt endlich richtig

Um diesen Fehler geht es genau: Das untere Bild zeigt auf der rechten Seite eine herkömmliche Pokémonkarte, die in Deutschland oder in den USA erhältlich ist. Der Knopf des Pokéballs ist an der weißen Seite angebracht – dies ist aber falsch!

Links sehen wir das neue Rückseitendesign mit dem korrigierten Fehler: Der Pokéball öffnet sich auf der unteren, weißen Hälfte und der Knopf ist mit der roten Hälfte verknüpft – ganz genau so wie wir es aus dem Anime und den Spielen kennen.

Das neue Design mit dem korrigierten Pokeball auf der linken Seite und das alte auf der rechten Seite.

Auf japanischen Karten wurde dieser Fehler bereits Anfang der 2000er korrigiert (via IGN), nicht aber in den USA und in Deutschland. Vielen Fans ist der Fehler überhaupt erst gar nicht aufgefallen. Erst ein viraler Tweet machte 2019 erstmals flächendeckend darauf aufmerksam.

Ob das neue Rückseitendesign auch zukünftig für die haptischen Karten übernommen wird, ist bislang unklar, aber nicht ausgeschlossen.

Mit Pokémon-Legenden: Z-A wurde während des Pokémon-Presents-Livestreams übrigens auch ein neues RPG aus dem Hause Game Freak angekündigt, das 2025 für Nintendo Switch erscheinen soll.

