Pokémon Presents 2024: Alle News und Ankündigungen zum Pokémon Day im Überblick

Um den diesjährigen Pokémon Day zu feiern, fand heute eine kleine Pokémon Presents statt. In dem rund 13-minütigen Livestream gab es diverse Neuigkeiten samt Trailer zu sehen. Highlight war der Reveal eines neuen Pokémon Legends-Spiel.

Pokémon Legends Z-A für die Switch enthüllt

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2025

2025 Plattformen: Nintendo Switch

Mit Pokémon Legends Arceus gab es bereits ein Spin-off zur Serie. A-Z setzt diese neue Reihe nun fort. In dem Spiel steht die 6. Generation im Mittelpunkt, die damals mit den Editionen X und Y eingeführt wurde.

Mehr zu Legends A-Z lest ihr in der extra News:

Pokémon Trading Card Game Pocket

1:54 Schon bald könnt ihr Pokémon-Karten auch auf dem Handy sammeln

Genre: Trading Card Game

Trading Card Game Release: 2024

2024 Plattformen: Mobile-Geräte, vermutlich iOS und Android

Mehr Infos sollen in Zukunft bekanntgegeben werden.

Neue Tera Raid Events für Pokémon Karmesin & Purpur

In den aktuellen Editionen Karmesin und Purpur warten neue Tera Raid Events auf uns, in denen wir mächtige Formen der vollentwickelten Kanto-Starter fangen können. Hier die Termine mit den deutschen Zeiten:

Bisaflor: 28. Februar 01:00 Uhr bis 6. März 00:59 Uhr

28. Februar 01:00 Uhr bis 6. März 00:59 Uhr Turtok: 6. März 01:00 Uhr bis 13. März 00:59 Uhr

6. März 01:00 Uhr bis 13. März 00:59 Uhr Glurak: 13. März 01:00 Uhr bis 18. März 00:59 Uhr

Raikou in Pokémon Sleep

Neue Pokémon: In der Schlaf-App Pokémon Sleep erwartet uns im März 2024 mit Raikou ein legendäres Pokémon. Die beiden anderen legendären Hunde-Pokémon Entei und Suicune sollen ebenfalls bald folgen.

Gratis-Items: Bis zum 30. April erhalten wir bei der Anmeldung im Spiel außerdem 10 Pokékekse und 1.000 Diamanten.

Pokémon Go x Pokémon Horizonte - Die Serie

In Pokémon Go läuft vom 5. bis 11. März ein Kollaborations-Event mit der neuen Serie Horizonte.

In der Zeit taucht das Pikachu mit der Kapitänsmütze, das wir aus der Serie kennen, erstmals auf. Es beherrscht die Attacke 'Volttackle', die es so bislang nicht in Pokémon Go gab. Außerdem erwarten euch die Pokémon Knarbon, Crimanzo und Azulgladis.

Pokémon Master EX

Das Mobile-Spiel feiert seine 4,5 Jahre mit dem Erscheinen neuer Teams:

Sagaria & Lumiflora: 28. Februar 2024 um 7 Uhr

28. Februar 2024 um 7 Uhr Silber & Despotar: 1. März 2024 um 7 Uhr

Neue Meister-Gefährten sind MaMo-Gladio & Magearna. Außerdem kommt das Fotostudio ins Spiel und Urs & Lucario können dem Team beitreten.

Gratis-Items: Als einmaliger Anmelde-Bonus gib't es 3.000 Juwelen.

Hier könnt ihr die Pokémon Presents nachholen

Falls ihr nicht live dabei wart, aber euch den kompletten Livestream noch einmal anschauen wollt, könnt ihr das im oben eingebetteten Video tun.

Wie fandet ihr das kleine Event? Was erwartet ihr von dem neu angekündigte Legends-Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.