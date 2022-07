Pokémon-Legenden: Arceus und weitere Switch-Hits jetzt bei Amazon im Angebot

Bei Amazon könnt ihr gerade das erst Anfang des Jahres erschienene Pokémon-Legenden: Arceus für Nintendo Switch günstig im Angebot bekommen, und zwar für 39,99€ (UVP: 59,99€). Laut Vergleichsplattformen gibt es das Rollenspiel derzeit nirgendwo günstiger. Das Angebot wurde anscheinend gestern Abend spontan gestartet und ist nicht Teil irgendeiner größeren Aktion. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange es noch gültig ist. Hier geht’s zum Deal:

Daneben gibt es bei Amazon gerade auch noch einige andere Spiele für Nintendo Switch zu recht günstigen Preisen. Hier ein paar Beispiele:

Wie gut ist Pokémon-Legenden: Arceus?

Pokémon-Legenden: Arceus hat in unserem GamePro-Test mit stolzen 92 Punkten hervorragend abgeschnitten. Das liegt daran, dass das Gameplay nicht nur alte Stärken wie die fordernden Kämpfe nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip konsequent nutzt, sondern auch neue Ideen einführt, wie beispielsweise die Schleichmechanik, durch die wir uns an Pokémon heranpirschen und sie schnell einfangen können, ohne uns in einen Kampf verwickeln zu lassen.

Auch die riesige und glaubwürdig gestaltete Spielwelt konnte uns überzeugen. Pokémon-Legenden: Arceus schickt uns in die bereits aus Pokémon Perle und Diamant bekannte Sinnoh-Region, allerdings weit in der Vergangenheit zu einer Zeit, als es noch keine Pokémon-Liga gab. Ein paar Schwächen hat Arceus zwar auch, insbesondere fallen die matschigen Texturen auf. Insgesamt reichten diese aber bei weitem nicht aus, um uns den Spaß zu verderben.

Unseren vollständigen Testbericht zu Pokémon-Legenden: Arceus findet ihr hier:

256 5 Mehr zum Thema Pokémon-Legenden Arceus im Test: Die Super-Evolution, mit der wir nicht gerechnet haben