Verlorenes Pokémon sieht aus wie ein Luftballon

Wer Pokémon seit mehreren Jahren verfolgt, der dürfte sich vermutlich schon mal gefragt haben, was sich die Erfinder bei dem einen oder anderen Taschenmonster gedacht haben. Pokémon wie Gramokles, das wie ein Schwert aussieht oder das Schlüsselbund-ähnliche Pokémon Clavion sind schon eigenartige Kreationen. Das verlorene Pokémon Barunda könnte sich gut neben diesen einreihen, denn es sieht aus wie ein lebendiger Luftballon. Der Pokémon-Forscher Dr. Lava, der immer wieder über verlorene Pokémon berichtet, präsentierte Barunda nochmal auf Twitter.

Barunda, das verlorene Luftballon-Pokémon

Bei Barunda handelt es sich um ein Monster, das während der Entwicklung der 1. Generation erschaffen wurde. Es war erstmals 2018 im japanischen Manga des Pokémon-Schöpfers Satoshi Tajiri zu sehen, wurde aber wohl nie richtig fertiggestellt, da das runde Pummeluff wohl für besser empfunden wurde.

Wie Barunda aussieht bzw. in etwa aussehen sollte, zeigt Dr. Lava unter anderem anhand von Sprites:

Mehr verlorene Pokémon, die es nie in den Anime bzw. in die Spiele geschafft haben, zeigt er unter anderem in diesem Video, in dem es ungefähr ab Minute 2:39 um Barunda geht:

Das gezeigte Barunda in dem Video sieht allerdings mehr wie ein lebendiger gelber Smiley, als ein aufgeblasener Luftballon aus. Das liegt daran, dass es sich bei dem Bild um ein Fan-Art handelt. Es ist also kein offizielles Artwork des Pokémons.

Ein weiteres verworfenes Pokémon ist eine andere Form von Garados. Das Drachen-Pokémon schaffte es zwar ins Spiel, aber nicht in der ursprünglichen Version:

Was sagt ihr zu Barunda? Wie findet ihr Pokémon, die Gegenständen nachempfunden sind?