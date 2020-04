Pokémon Pink hat das Licht der Welt zwar nie erblickt, war aber vielleicht mal geplant. Diesen Eindruck erweckt zumindest jetzt der frisch geleakte Source-Code von Pokémon Gelb. Es sieht ganz danach aus, als sei eine pinke Edition als Partner-Spiel zur gelben Ausgabe geplant gewesen.

Pinke Pokémon-Edition offenbar geleakt: Das Gegenstück zur gelben Edition?

Gelb & Pink: Die meisten Pokémon-Spiele erscheinen in zwei verschiedenen Versionen – Pokémon Schwert und Schild, Pokémon Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli oder auch die blaue und die rote Edition. Der gelben Pikachu-Edition war aber nie ein Partner-Spiel vergönnt, es erschien alleine. Womöglich war das aber ganz anders geplant.

Der Source-Code von Pokémon Gelb und Pokémon Blau ist jetzt komplett geleakt (via Nintendo Everything). Und wie so oft scheint sich im Quellcode des gelben Spiels einiges an interessanten Details zu verstecken. Darin wird nämlich eine pinke Edition im Zusammenhang mit der gelben Ausgabe erwähnt.

Freut euch nicht zu früh: Das war es dann nämlich leider auch schon. Es gibt außer der Erwähnung und den damit zusammenhängenden Rückschlüssen leider keine weiteren Informationen zu dem anscheinend geplanten Pokémon-Spiel in einer pinken Version.

New Leak: Pokemon Pink



The source code for Pokemon Blue & Yellow leaked on /vp yesterday, and it's almost certainly legit. The code references "Pokemon Pink,: a possible companion game to Yellow it seems ended up getting scrapped, likely starring Clefairy or maybe Jifflypuff. pic.twitter.com/pdQHpfM6dj — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) April 13, 2020

Piepi oder Pummeluff? Die Pokémon-Fans lassen sich davon aber natürlich nicht abhalten, sich auszumalen, wie die pinke Pokémon-Edition wohl ausgesehen hätte, wenn sie tatsächlich veröffentlicht worden wäre. Als Cover-Helden kommen zum Beispiel Piepi oder Pummeluff in Frage.

Die Fan-Reaktionen fallen wie gewohnt meist sehr herzig aus. Neben möglichen Cover-Artworks liefern einige auch kuriose Ideen dazu, wie sich die Welt und die ganze Menschheit wohl verändert hätten, wenn ein solches Spiel wirklich veröffentlicht worden wäre.

Humanity would have acelerated social development and space travel such that we would have formed a unified world government, located the Mars Relay, and joined the Citadel species hundreds of years ahead of schedule? — Emry ????? (@Wrexwas) April 13, 2020

Wie findet ihr die Vorstellung einer pinken Pokémon-Edition? Wen hättet ihr aufs Cover gepackt?