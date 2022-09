Pokémon Purpur & Karmesin: Jetzt vorbestellen und kostenlose Pokémon-Figur sichern

Wenn ihr die am 18. November für Nintendo Switch erscheinenden Spiele Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin jetzt bei MediaMarkt oder Saturn vorbestellt, bekommt ihr eine Figur der drei Starter-Pokémon Kwaks, Felori und Krokel als Bonus kostenlos dazu. Außerdem gibt es noch einen Code, der euch im Spiel zehn Luxusbälle und eine Sanftglocke einbringt. Beide Händler verlangen jeweils 56,99€ für die Spiele und versprechen eine versandkostenfreie Lieferung pünktlich zum Erscheinungstermin:

Die Vorbestellerboni für Pokémon Purpur und Karmesin unterscheiden sich von Händler zu Händler. Bei Otto bekommt ihr beispielsweise anstelle der Figur einen Trinkbecher, auf dem ebenfalls die drei Starter-Pokémon zu sehen sind. Amazon hingegen verzichtet bislang auf einen physischen Vorbestellerbonus und liefert stattdessen neben ein paar kleineren Ingame-Gegenständen einen Code für ein noch geheimes Pre-Sale-Item mit.

Was ist überhaupt Pokémon Purpur und Karmesin?

Pokémon Purpur und Karmesin sind die neuen Pokémon-Spiele der 9. Generation und somit nach den Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie dem Spin Off Pokémon-Legenden: Arceus der erste richtige Nachfolger von Pokémon Schwert und Schild aus 2019. Diesmal erkunden wir eine Open World, die sowohl hinsichtlich der Architektur als auch in Bezug auf Klima und Landschaft Erinnerungen an Spanien weckt.

An der Spielmechanik hat sich im Kern natürlich nichts geändert. Wie immer geht es darum, Pokémon zu fangen, zu trainieren und im Kampf gegeneinander antreten zu lassen. Natürlich gibt es aber auch einige Änderungen und neue Features, zum Beispiel den Koop für bis zu vier Spieler*innen. Die beiden Editionen unterscheiden sich wie üblich unter anderem dadurch, dass sie einige exklusive Pokémon bieten. Detaillierte Infos zu Pokémon Purpur und Karmesin findet ihr hier:

