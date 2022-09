Pokémon Karmesin & Purpur - Alle Infos zur 9. Generation im Trailer-Überblick

Mit Pokémon Karmesin & Purpur erscheint am 18. November der neueste Ableger der Taschenmonster-Reihe für die Nintendo Switch, der gleichzeitig die 9. Generation einläutet. Während das grundlegende Gameplay natürlich beibehalten wird, gibt es auch ein paar handfeste Neuerungen, die wir euch in diesem Artikel genauer vorstellen wollen.



Zur Einstimmung gibt es aber erstmal den Enthüllungstrailer, der ordentlich Lust auf das Spiel macht und außerdem die drei neuen Starter-Pokémon vorstellt:

Paldea: Das ist die neue Region

Neben den vielen Pokémon ist natürlich auch die neue Umgebung immer besonders interessant. Nachdem in der Vergangenheit vor allem Japan, aber auch Hawaii, New York, Frankreich und Großbritannien schon als Vorlage dienten, geht es dieses Mal auf die iberische Halbinsel. Spanien und Portugal sind die Inspirationen, was sich auf die Landschaft, die Architektur und die Kultur im Spiel auswirkt.

Nahtlose Open World: Die größte Neuerung dabei ist aber, dass Pokémon Karmesin & Purpur erstmals in der Serie eine komplette Open World bietet. Ihr könnt also nahtlos von Stadt zu Stadt reisen und Pokémon laufen nicht nur in bestimmten Zonen frei herum.

Neue Legendäre Pokémon: Um die große Welt bequem zu bereisen, stehen mit Koraidon, Miraidon und Mopex Motorradähnliche Pokèmon zur Verfügung.

Hier sind alle bekannten legendären Pokémon im Überblick:

Gemeinsam auf Pokèmon-Jagd

Eine coole Neuerung bringt auch der Koop-Modus. Ihr könnt euch nämlich mit bis zu drei weiteren Spieler*innen zusammenschließen und dann gemeinsam die komplette Welt bereisen, Pokémon fangen und tauschen, Kämpfe austragen und in Raids antreten. Bisher war dabei nur von Online-Koop die Rede, ob es auch eine Splitscreen-Option geben wird, ist aktuell unklar.

Der Trailer zeigt aber neben dem Koop-Modus auch jede Menge neue Pokémon. Auch die 9. Generation bringt wieder viele abwechslungsreiche Designs und dürfte sicher das ein oder andere neue Lieblingsmonster im Gepäck haben. Wie immer gibt es aber auch Pokémon aus älteren Generationen.

Alle bisher bestätigten Monster haben wir für euch zusammengefasst:

Ein frecher Neuzugang hat dabei sogar einen eigenen Trailer bekommen. Affiti kann giftige Farbe spritzen und ist an den bunten Bäumen zu erkennen.

Erlebt eure eigene Geschichte

Durch die neue Open World gibt es auch im Spielablauf mehr Freiheiten als zuvor. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt und Abenteuer in der Reihenfolge eurer Wahl erleben. Die Geschichte des Spiels ist dabei auf drei Säulen aufgebaut. So gibt es natürlich wieder die klassischen Gyms, in denen ihr gegen verschiedene Trainer*innen im ganzen Land antretet, um zum Champion zu werden.

Im Laufe der Story tretet ihr außerdem einer Schule bei, die vom fiesen Team Star terrorisiert wird. Dass ihr ihnen Einhalt gebieten sollt, versteht sich da von selbst. Zu guter Letzt helft ihr bei der Erforschung einer Heil-Pflanze, in dem ihr besonders starke Titan-Pokémon besiegt.

Neue Form bei den Kämpfen

Zu einem klassischen Pokémon gehört natürlich nicht nur das Sammeln der Taschenmonster, sondern auch der Kampf mit anderen Trainer*innen. Sowohl in der Story als auch Online werdet ihr dazu wieder jede Menge Möglichkeiten bekommen. Karmesin & Purpur bietet auch hier ein paar Neuerungen. Allen voran ist da die neue Mechanik der Terakristallisierung zu nennen, mit der ihr eure Pokémon im Kampf stärken könnt.

Release: Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 für Nintendo Switch.

Freut ihr euch schon auf Pokémon Karmesin & Purpur? Gefällt euch die Paldea-Region und habt ihr euch schon für ein Starter entschieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!