Pokémon Sammelkartenspiel Live: Die neue App ist da und nicht umsonst noch in der Beta

Wenige Tage bevor mit Pokémon Karmesin & Purpur zwei neue Editionen für die Nintendo Switch herauskommen, gab es jetzt noch fix einen anderen Pokémon-Release: Pokémon Sammelkartenspiel Live, das euch das beliebte Trading Card Game jetzt nicht nur auf PC, Mac und Tablets, sondern auch Smartphones online gegen andere spielen lässt – allerdings erstmal nur in einer offenen Beta.

Falls euch das bekannt vor kommt, ist das kein Wunder, immerhin gab es mit Pokémon Sammelkartenspiel Online bereits die Möglichkeit, das Kartenspiel auf diese Weise zu spielen. Allerdings soll mit dem Release von TCG Live das alte Spiel ersetzt werden. Mehr dazu lest ihr hier:

Neues Pokémon TCG startet mit Problemen in die Open Beta

Das grundlegende Konzept bleibt dabei in der neuen Umsetzung unangetastet: Wir erstellen einen Avatar, bauen Decks, kämpfen damit gegen andere und können wie gehabt Codes aus echten Booster Packs einlösen, um neue Karten zu erhalten. In einem Shop können wir außerdem gegen Ingame-Währung (Münzen und Kristalle) neue Kartenpacks kaufen. Die Währungen verdienen wir unter anderem durch das Erledigen von Aufgaben und Levelfortschritt.

Achtung, Beta! Falls ihr direkt losspielen wollt, solltet ihr euch jedoch auch auf technische Probleme einstellen. Zumindest auf den Tablets friert das Spiel immer wieder komplett oder zeitweise ein. Davon ab wird das Spiel recht unscharf dargestellt, vor allem an Texturkanten. Man merkt der App also noch stark den Beta-Status an.

Spieler*innen beschweren sich aber auch grundsätzlich über den Grafikstil, der aus der Zeit gefallen ist. Einige haben durch den Datenimport aus dem alten ins neue Spiel sogar Karten verloren. Durch diese und weitere Kritik wird das Spiel aktuell im App Store mit 2,7 von 5 Sternen abgestraft. Falls ihr also könnt, wartet lieber noch, bis ihr wechselt.

Annika Bavendiek Ich habe mich eigentlich auf die neue Version des digitalen Sammelkartenspiels gefreut. Als ich die App auf meinem (leistungsstarken!) Tablet geöffnet habe, war die Ernüchterung aufgrund der oben genannten Kritikpunkte jedoch groß. Und noch bevor ich richtig in ein Match einsteigen konnte, verlor ich die Lust. Klar, wir sprechen hier von einer Beta, ich hatte allerdings nicht erwartet, dass das Spiel nach der Closed Beta so auf meinem Tablet läuft. Es kann außerdem nicht sein, dass Spieler*innen bei der Übertragung der alten Daten sogar Sammelkarten verlieren.



Immerhin hat der Stil einen Schritt in die Richtung gemacht, auch wenn ich das durch die schlechte Grafikqualität noch nicht richtig annehmen kann. Ein weiterer Pluspunkt: In der Beta werden mir immerhin keine nervigen Ingame-Käufe für Echtgeld um die Ohren geworfen. Das kann allerdings noch kommen.



Ich für meinen Teil warte noch ab, bevor ich tiefer in die Matches einsteige. Für mich ist das Pokémon Sammelkartenspiel einfach das perfekte Tablet-Spiel, weshalb ich nicht auf den PC ausweichen will.



Wie ergeht es euch mit der neuen TCG App? Habt ihr auch so viele technische Probleme? Was haltet ihr vom neuen Look?