Pokémon Sammelkartenspiel erscheint endlich auch für euer Smartphone

Während der Sammelwahn um die physischen Pokémon-Karten munter weiter geht, tut sich auch bei dem digitalen Kartenspiel etwas. Mit Pokémon Sammelkartenspiel Live kommt eine neue App auf den Markt, die uns Kartenkämpfe bald auch endlich auf dem Smartphone ermöglicht. Per Pressemitteilung stellte die Pokémon Company das Spiel vor.

Sammelkartenspiel kommt nach Jahren auch auf Smartphones

Das Spiel Pokémon TCG Online ist seit Jahren die Anlaufstelle für Pokémon-Fans, die mit den Sammelkarten auch Kämpfe austragen wollen. Das funktioniert online auf Windows-PCs, Mac und Tablets. Die Smartphones blieben bisher aber außen vor. Das ändert sich nun mit der neuen kostenlosen App Pokémon Sammelkartenspiel Live.

Wann erscheint Pokémon TCG Live? Die App wird zuerst in Kanada ausgerollt. Andere Länder sollen noch dieses Jahr folgen. Einen festen Releasetermin gibt es aber bislang nicht. Das Spiel wird auf Deutsch für Android- und iOS-Geräte sowie Windows-PCs und Macs erscheinen.

Pokémon TCG Live ersetzt TCG Online

Mit der Veröffentlichung von Pokémon TCG Live wird auch das Ende von TCG Online eingeläutet. Mit der neuen digitalen Form des Sammelkartenspiels werden wir aber nach wie vor neue Karten hinzufügen, Decks bauen und gegen andere Spieler*innen auf der ganzen Welt antreten können - ganz unabhängig von der Plattform.

Die Karten sollen dabei “Hand in Hand mit der gedruckten Version gehen”. Darüber hinaus soll es ständig weitere neue Inhalte und Features geben. Auch individualisierbare Avatare, Sammelkarten-Accessoires und tägliche Aufgaben gehören zum Spiel.

Mehr zu Pokémon Sammelkarten:

Pokémon TCG Live läuft ebenfalls über den Trainer-Club: Pokémon TCG Online und TCG Live nutzen beide die Konten des Pokémon-Trainer-Clubs. Sobald wir uns das erste Mal in der neuen Version einloggen, werden die Daten übertragen. Allerdings werden nicht alle Inhalte übernommen.



Während wir beispielsweise Karten der neueren Erweiterungen mitnehmen können, werden Karten der HeartGold & Soul-Silver-Serie nicht übertragen. Was genau alles übernommen wird und was nicht, kann auf der Support-Seite von Pokémon nachgelesen werden.

Was sagt ihr zu der neuen Kartenspiel-App? Interessiert euch das Spiel überhaupt, oder sammelt ihr die physischen Karten, ohne damit zu spielen?