Diese Pokémon-Schuhe sind ein teurer Fiebertraum, den wir euch unbedingt zeigen müssen

Die Pokémon-Reihe gibt es nicht nur als Fernsehserie und als Videospiel, sondern hat es auch in unseren Kleiderschrank geschafft. Schon in der Vergangenheit gab es zahlreiche Kollaborationen zwischen bekannten Markenklamotten und dem Pokémon-Franchise. Doch die jüngst entdeckten Schuhe lassen sogar uns die Kinnlade runterklappen.

Bunt, bunter, Pokémon-High Heels

Was für Schuhe sind das? Normalerweise kennen wir schlicht designte Pokémon-Schuhe, auf denen die Taschenmonster vereinzelt in bunteren Farben abgebildet sind. Doch die High Heels, die wir euch jetzt zeigen, sind farbtechnisch nicht mehr zu toppen:

Diese High Heels gibt es im Online Store von Irregular Choice und geben einiges für’s Auge her. Der Absatz ist mit grünen Glitzer-Pailletten bestückt, an der Seite klammert sich ein 3D-Pikachu an den Absatz. Der High Heel selbst ist mit einem Regenbogen und den Starterpokémon der ersten Generation als Applikation verziert. Auch Pummeluff und Evoli sind unter der Bande zu finden.

Was kosten die Schuhe? Diese Schuhe haben einen stolzen Preis: Ihr müsst 243 Euro bezahlen, um diese Prachtstücke euer Eigen nennen zu dürfen. Außerdem müsst ihr schnell sein, denn es stehen nur noch die Größen 37 und 42 zum Verkauf.

Weitere Pokémon-Schuhe findet ihr auf GamePro:

Schuhe so weit das Auge reicht

Im Shop gibt es natürlich noch mehr Schuhe, die ein ebenso quirliges Aussehen haben wie die High Heels. Diese Schuhe haben sogar Kunstfell und Wackelbilder verarbeitet:

Andere Schuhe hingegen sind ganz im Stile von Pikachu gehalten und mit zahlreichen Blitzen verziert. Zwar werdet ihr damit nicht so schnell wie der Blitz rennen, doch seht ebenso stylisch aus wie mit den anderen High Heels:

Im Shop gibt es zahlreiche weitere Schuhe, Strumpfwaren und sogar Taschen, die ebenso verrückt aussehen wie die gezeigten Exemplare. Solltet ihr also das nötige Kleingeld erübrigen können, wären diese Schuhe eine gute Alternative, um in der Menge aufzufallen.

Was haltet ihr von solch verrückten Schuhen?