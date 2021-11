Pokémon-Sneaker: Diese Converse Chucks im Poké-Design sehen echt stylisch aus

Eure Begeisterung für Pokémon mit jedem Schritt ausdrücken? Das könnt ihr bald mithilfe von neuen Sneakers. Für eine Kollektion zum 25. Geburtstag der kleinen Taschenmonster – ja, so alt sind sie schon – wurde der Sneakers-Hersteller Converse mit an Bord geholt. Dabei herausgekommen sind stylische Chucks und mehr. Hier erfahrt ihr, was es alles gibt.

Pokémon-Chucks

Darum geht es: Pokémon wird 25. Schon seit über zwei Dekaden begeistern die Taschenmonster ihre Fans. Um das zu feiern, wurde der Sneaker- und Sportartikelhersteller Converse mit ins Boot geholt. Dabei entstanden ist eine Kollektion, die natürlich Chucks, aber auch andere Turnschuhe und einen Hoodie umfasst. Passend zum Anlass beschränkt sich die Motivauswahl auf Pokémon der ersten Generation wie Pikachu, Schiggy, Glumanda und Bisasam.

Die Chucks sind in den Grundtönen Schwarz und Weiß gehalten. Die schwarzen Modelle sind mit den Startern der ersten Generation sowie Pikachu bedruckt und zeigen die Taschenmonster in Farbe. Ein weiteres Modell ist Pummeluff gewidmet.

Die weißen Chucks sind etwas weniger farbenfroh und zeigen schwarz-weiße Versionen der bereits genannten Pokémon sowie von Mauzi. Farbliches Highlight ist ein Pokéball, der leicht plastisch und rot leuchtend in den Schuh integriert wurde.

Mehr aus dem Pokémon-Universum:

Was müsst ihr noch wissen?

Chucks sind nicht alles: Ein weiteres Highlight der Kollektion ist ein schwarzer Hoodie, der Pikachu und ein Converse-Logo, aus dem Blitze zucken, kombiniert. Besonders cool: Der Kapuzenpullover orientiert sich an einem Tourshirt und nennt auf der Rückseite verschiedene Stationen, die wir aus den Pokémon spielen kennen.

Daneben soll die Kollektion, wie hypebeast.com berichtet, auch beispielswiese T-Shirts und Hoodies enthalten. Zudem wurden noch andere Sneaker-Modelle gezeigt.

Wann und wo erscheint die Kollektion? Laut Hypebeast erscheint die Kollektion am 10. Dezember und falls ihr euch selbst eure Teile sichern wollt, könnt ihr das direkt über Converse sowie andere, nicht näher genannte Händler, tun.

Wie gefallen euch die Teile und welches wäre das Stück eurer Wahl?