Pokémon: Sonne & Mond, Yu-Gi-Oh - Netflix kauft neue Anime-Staffeln ein, ab sofort live

Falls ihr schon jetzt keine Lust mehr auf Ostern habt oder euch der Besuch bei der Familie langweilt, könnt ihr ganz einfach Netflix anwerfen und das eigene Anime-Herz höher schlagen lassen. Der Streaming-Anbieter hat in Sachen japanischer Animation nämlich kräftig eingekauft und das Anime-Angebot deutlich aufgestockt. Fans von Pokémon und Yu-Gi-Oh kommen aktuell auf ihre Kosten.

Wer wieder in den Pokémon-Anime einsteigen will, kann ab sofort die 20. TV-Staffel auf Netflix anschauen. In den 43 Folgen, die allesamt deutsch synchronisiert sind, werden sie Sonne und Mond-Spiele behandelt. Ash (im leicht anderen Design) und Pikachu sind also reif für die Inseln der Alola-Region.

In Sachen Yu-Gi-Oh ist auf Netflix nun endlich auch die zweite Staffel des Kult-Animes online. Das sind 48 deutschsprachige Episoden, die den Battle City-Arc abdecken, das großangelegte Turnier von Seto Kaiba, das ihm dazu dienen soll, die "Drei Ägyptischen Götterkarten" in seinen Besitz zu bringen.

Schaut ihr rein?