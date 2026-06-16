Fünfjähriger fängt mit Pokémon TCG an und zieht in erster Woche direkt Gold-Karte im Wert von bis zu 500 Euro - Vater fragt, wie er am besten damit umgeht

Das nennt man wohl Anfängerglück. Bildquelle: (https://www.reddit.com/user/somebody_too3/)

Könnt ihr euch noch an die erste seltene Karte erinnern, die ihr damals aus einem Pokémon TCG-Boosterpack gezogen habt? Bei mir war's ein holografisches Garados aus der ersten Generation, das heute mehrere Hundert Euro wert ist (und das ich natürlich schon lange nicht mehr besitze, weil ich es irgendwann einmal zusammen mit vielen anderen Karten entsorgte).



Aber um mich und meine Fehler aus der Vergangenheit soll's hier gar nicht gehen, sondern um diesen kleinen Glücksknirps hier: Auf Reddit berichtete ein TGC-Fan vor einigen Tagen von seinem fünfjährigen Sohn, der ein seltenes Greninja ex gezogen hat. Davon hätte ich damals nur träumen können.

Fünfjähriger hält nach einer Woche schon seine erste Goldkarte in der Hand

Wie Reddit-User "somebody_too3" schreibt, habe dessen fünfjähriger Sohn konkret ein goldenes Mega-Greninja Ex aus der Mega-Entwicklungserweiterung "Chaos Rising" alias "Wachsendes Chaos" ergattert:

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Das Coole ist, dass der Kleine laut Redditor erst seit einer Woche Pokémonkarten sammelt. Jeden Samstag öffnen die beiden ein Booster-Pack und erst vor wenigen Tagen zog der Knirps besagtes Mega-Greninja ex.

1:40 Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung "30 Jahre", die nur aus Holo-Karten besteht

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Die goldene Karte ist je nach Zustand tatsächlich mehrere hundert Euro wert. Vergangenen Monat wurde Mega-Greninja ex beispielsweise für 620 US-Dollar (circa 534 Euro) via eBay verkauft. Das ist echt 'ne Hausnummer.

Redditor "somebody_too3" fragt die Pokémon TCG-Community deshalb nicht ohne Grund, wie er damit umgehen soll, wenn plötzlich das eigene Kind eine seltene Pokémonkarte aus einem Booster zieht.

Nun ja, den ersten wichtigen Schritt hat das Elternteil (oder das Kind selbst) schon erledigt, nämlich besagte Karte in eine Schutzhülle zu packen, um Knicke, Kratzer oder Verunreinigungen zu vermeiden, die den Wert schmälern.

Einige andere Community-Mitglieder raten wiederum, dass der Kartenordner mit dem seltenen Exemplar das Haus niemals verlassen sollte, damit er nicht verloren geht. Den besten Tipp hat meiner Meinung nach aber dieser Sammler parat:

Lass es ihnen einfach. Sag ihnen, dass es etwas ganz Besonderes ist und sie es weder verlieren noch beschädigen sollen. Und dann lass sie ihr Leben leben und ihre eigenen Fehler machen. Früher tat es mir in der Seele weh, wenn meine Kinder nicht gerade zimperlich mit ihren Karten umgingen, aber sie lieben ihre Sammlungen – und genau darauf kommt es an. Das Einzige, was du tun kannst, ist, ihnen vorzuleben, wie man pfleglich mit der eigenen Sammlung umgeht.

Und an dieser Stelle ist mal wieder die liebe GamePro-Community gefragt: Könnt ihr euch noch an die erste seltene Pokémonkarte erinnern, die ihr jemals gezogen habt? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion!