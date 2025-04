Pokémon TCG - "Vergessenes" Pokémon bekommt nach 15 Jahren endlich eine neue Karte spendiert

Pokemon TGC-Fans staunen nicht schlecht: Ein "vergessenes" Taschenmonster erhält nach15 Jahren endlich wieder eine neue Karte.

Wer das physische Pokémon-Sammelkartenspiel oder den Mobile-Hit Pokémon TCG Pocket zockt, weiß, dass es viele Pokémon in mehreren unterschiedlichen Kartenvarianten gibt – beispielsweise das allseits beliebte Pikachu, das es bislang auf unglaubliche 213 Karten geschafft hat (via Pokewiki).

Einige andere Monster wiederum fristen ihr Dasein in der Bedeutungslosigkeit. Darunter das Glöckchen-Pokémon Klingplim, das gerade einmal auf drei unterschiedliche Sammelkarten zurückblicken darf. Die letzte Karte bekam Klingplim im 2009 veröffentlichten Set "Ultimative Sieger".

Nun gibt's aber endlich wieder etwas mehr Liebe für Klingplim und das kleine Biest erhält nach 15 Jahren (!) seine vierte Sammelkarten-Variante (via Videogameschronicle).

Erste Klingplim-Sammelkarte nach 15 Jahren

Klingplim aus dem japanischen Pokemon TCG-Set Pokémon Scarlet & Violet – The Glory of Team Rocket.

In welchem Pokémon TCG-Set steckt Klingplim? Das kleine Psycho-Pokémon ist Teil des Sets SV10 Pokémon Scarlet & Violet – The Glory of Team Rocket, das am 18. April 2025 exklusiv in Japan auf den Markt kommt.

Klingplim ist ein Psycho-Pokémon und feierte in der vierten Generation (Diamant, Perl und Platin) sein Debüt.

0:43 Pokémon TCG Pocket zeigt neues Set "Shining Revelry"

Und wie sieht's bei uns aus? Hierzulande werden wir höchstwahrscheinlich ebenfalls in den Genuss der neuen Klingplim-Karte kommen, da davon auszugehen ist, dass diese (sowie die meisten anderen Karten aus The Glory of Team Rocket) Teil des Sets "Pokémon Karmesin & Purpur - Ewige Rivalen" sein wird, das am 30. Mai 2025 bei uns in Deutschland erscheint.

Bei "Ewige Rivalen" handelt es sich um die zehnte Erweiterung aus der Karmesin und Purpur-Reihe des langlebigen Sammelkartenspiels.

Und weil wir jetzt so lange über das haptische Sammelkartenspiel geredet haben: Wie sieht's aktuell eigentlich beim Mobile-Hit Pokémon TCG Pocket aus?

Das letzte Boosterpack ("Glänzendes Festival") erschien Ende März und lässt uns seitdem auch endlich Shiny-Pokémon in TCG Pocket sammeln. Laut neuesten Data-Mining-Funden lässt die neue Erweiterung aber nicht mehr lange auf sich warten: Am 30. April soll uns das A3-Seit ins Haus stehen, das bezüglich Umfang vergleichbar mit "Unschlagbare Gene" oder "Kollision von Raum und Zeit" sein soll.